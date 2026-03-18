Wtargnął do domu seniorki, zaatakował ją i groził śmiercią – sprawca zatrzymany Data publikacji 18.03.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Komisariatu Policji w Zawadzkiem zatrzymali mężczyznę, który dopuścił się brutalnej napaści na 80-letnią kobietę. Sprawca wtargnął do jej domu, zaatakował ją bijąc ją laskę inwalidzką po głowie i groził pozbawieniem życia. Dzięki szybkim i skutecznym działaniom śledczych został zatrzymany na terenie gminy Jemielnica, a skradzione mienie odzyskane. Za popełnione czyny grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Na początku marca w jednej z miejscowości w gminie Zawadzkie doszło do brutalnej napaści na seniorkę. Pokrzywdzona, około godziny 5.00, wyszła na podwórko, aby nakarmić kury. Po powrocie do domu zastała w nim swojego sąsiada, który wykorzystując fakt, że drzwi wejściowe nie były zamknięte, wszedł do jej mieszkania bez jej wiedzy.

83-latka natychmiast poleciła mężczyźnie opuścić dom. Ten jednak odmówił, twierdząc, że chce skorzystać z toalety. Po chwili wrócił i kazał seniorce usiąść. Gdy ponownie zażądała, aby opuścił jej mieszkanie, agresor stał się wulgarny – zaczął krzyczeć, wyzywać kobietę i grozić jej pozbawieniem życia.

W pewnym momencie mężczyzna zaczął rzucać w stronę kobiety przedmiotami znajdującymi się w pomieszczeniu, a także wylał na nią wiadro z wodą. Następnie chwycił laskę, którą seniorka się podpierała i zaczął uderzać ją w okolice głowy. Kobieta, broniąc się, zasłaniała twarz rękami, w wyniku czego doznała zasinień i krwiaków na rękach oraz obrażeń głowy. Podczas ataku sprawca nie przestawał kierować wobec niej gróźb. W pewnym momencie odrzucił laskę i sięgnął po drewniany klocek do opału, którym zamierzał uderzyć kobietę w głowę. Przerażona seniorka zaczęła głośno krzyczeć, co spowodowało, że napastnik odstąpił od dalszego ataku.

Wykorzystując moment, seniorka uciekła z mieszkania i schroniła się u sąsiadki, która natychmiast powiadomiła służby. Na miejsce przyjechali policjanci oraz zespół ratownictwa medycznego. Kobieta trafiła do szpitala. Na szczęście jej życiu i zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Sprawą natychmiast zajęli się śledczy z Komisariatu Policji w Zawadzkiem. Funkcjonariusze szybko ustalili miejsce pobytu podejrzanego. Mężczyzna został zatrzymany na terenie gminy Jemielnica.

Jak się okazało, z mieszkania kobiety zginęły należące do niej przedmioty, w tym sprzęt elektroniczny i gotówka w kwocie 2400 złotych. Podczas zatrzymania policjanci ujawnili przy nim gotówkę w kwocie 2000 złotych, która mogła pochodzić z przestępstwa. Pieniądze zostały zabezpieczone.

Zgromadzony przez śledczych materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 46-latkowi zarzutów kradzieży pieniędzy, kierowania gróźb karalnych oraz spowodowania obrażeń ciała. Za popełnione czyny grozi mu kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.