Policjanci zabezpieczyli marihuanę wartą 2,5 miliona złotych – była na palecie w jednej z brzeskich firm Data publikacji 13.03.2026 Powrót Drukuj Ponad 64-kilogramy marihuany zabezpieczyli śledczy z Brzegu i Opola. Susz został znaleziony w jednej z firm na terenie powiatu brzeskiego. Pracownicy zamiast komponentów do urządzeń, które produkują, znaleźli w kartonach marihuanę. Z policyjnych ustaleń wynika, że narkotyki mogą pochodzić z transgranicznego przemytu. Śledztwem zajmują się brzescy policjanci pod nadzorem prokuratury. Sprawa ma charakter rozwojowy.

11 marca 2026 r. kryminalni z Komendy Powiatowej Policji w Brzegu wspólnie z funkcjonariuszami z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu zabezpieczyli przesyłkę zawierającą znaczną ilość środków odurzających. Informację o podejrzanym pakunku policjanci otrzymali od jednej z firm produkcyjnych w powiecie brzeskim.

Na miejscu pracownicy zakładu, zajmujący się rozładunkiem wskazali śledczym paletę z podejrzanymi roślinami. Jak ustalili policjanci, pracownik magazynu w jednej z przesyłek zamiast zwykłego towaru znalazł susz roślinny, zapakowany w foliowe worki. Już po chwili funkcjonariusze przystąpili do oględzin niecodziennego ładunku. Zabezpieczyli materiały dowodowe i wykonali dokumentację fotograficzną. 6 kartonów, w których był susz roślinny, został zabezpieczony do policyjnego magazynu. Badanie środków wykazało, że na paletach znajduje się marihuana.

Funkcjonariusze łącznie zabezpieczyli ponad 64 kilogramy narkotyków, które teraz trafią do policyjnego laboratorium. Czarnorynkowa wartość marihuany sięga 2,5 miliona złotych. W toku wykonywanych czynności kryminalni ustalili, że paczka trafiła do Polski podczas transgranicznego przemytu. Śledczy wyjaśniają teraz szczegóły sprawy i analizują zebrane materiały.

Sprawa jest prowadzona pod nadzorem brzeskiej prokuratury i ma charakter rozwojowy.

