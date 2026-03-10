Nowoczesne wsparcie dla policjantów z Opolszczyzny - do służby trafiły kolejne kamery nasobne Data publikacji 10.03.2026 Powrót Drukuj Policjanci z trzech jednostek garnizonu opolskiego otrzymali nowoczesne kamery nasobne wraz z kompletnym systemem ich obsługi. Sprzęt trafił do funkcjonariuszy z Brzegu, Głubczyc i Namysłowa. Jego przekazanie odbyło się z udziałem kierownictwa Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu oraz komend powiatowych. Nowe urządzenia pomogą w zabezpieczaniu materiału dowodowego oraz wzmocnią bezpieczeństwo funkcjonariuszy podczas codziennej służby.

Dziś, 10 marca br., w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu odbyło się przekazanie Mobilnego Systemu Kamer Nasobnych dla policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Brzegu, Głubczycach oraz Namysłowie. W spotkaniu uczestniczyli Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu insp. Krzysztof Buchała oraz insp. Zbigniew Stanowski. Obecna była również kadra kierownicza Komendy Wojewódzkiej i komend powiatowych, które otrzymały nowy sprzęt.

Jednym z ważnych punktów wydarzenia było formalne przekazanie sprzętu i podpisanie protokołu przyjęcia. Dokument w imieniu opolskiej Policji podpisał Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu insp. Zbigniew Stanowski, a ze strony dostawcy przedstawiciel firmy, od której zakupiono Mobilny System Kamer Nasobnych.

Łączny koszt kompletnych zestawów sprzętu, który trafił do opolskich policjantów wyniósł ponad 715 tysięcy złotych. Garnizon opolski jest trzecim w Polsce, który dysponuje tego typu rozwiązaniem technologicznym wyposażonym w system automatycznej obsługi. Po umieszczeniu kamery w stacji dokującej urządzenie automatycznie się ładuje, a zarejestrowany materiał zostaje bezpiecznie przesłany na serwer dyskowy.

Kamery nasobne stanowią bardzo ważne narzędzie w codziennej pracy policjantów. Rejestracja obrazu i dźwięku pozwala na bezstronne odtworzenie przebiegu interwencji, co zwiększa transparentność działań służb i buduje zaufanie społeczne. Nagrania stanowią również cenny materiał dowodowy w postępowaniach karnych, cywilnych czy dyscyplinarnych. Jednocześnie urządzenia te chronią funkcjonariuszy przed bezpodstawnymi zarzutami oraz dokumentują agresywne zachowania wobec policjantów.

Po przekazaniu sprzętu dla funkcjonariuszy reprezentujących jednostki, które otrzymały kamery, zorganizowano szkolenie z obsługi systemu. Policjanci zapoznali się z zasadami użytkowania urządzeń, ich prawidłowej eksploatacji oraz procedurami związanymi z archiwizacją i zabezpieczaniem nagrań. Zdobyta wiedza pozwoli na efektywne wykorzystanie nowych technologii w codziennej służbie na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców regionu.