Groził sąsiadce, że ją zabije – 40-latek w rękach policjantów z Lewina Brzeskiego Data publikacji 10.03.2026 Powrót Drukuj 40-letni mężczyzna groził swojej sąsiadce pozbawieniem życia i zdrowia. Seniorka obawiała się gróźb mężczyzny, tym bardziej, że na swoim sumieniu miał znęcanie się nad bliskim i pobicie swojego znajomego. Mężczyzna został zatrzymany. Na wniosek lewińskich policjantów, prokuratura zastosowała wobec niego nakaz opuszczenia miejsca zamieszkania i zakaz zbliżania się do wszystkich pokrzywdzonych. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.

5 marca br. do Komisariatu Policji w Lewinie Brzeskim zgłosiła się mieszkanka regionu, która zawiadomiła policjantów o tym, że jej sąsiad jest wobec niej wulgarny i agresywny. Jak ustalili funkcjonariusze, kiedy kobieta wyszła do swojego ogrodu, 40-latek zaczął krzyczeć, że ją zabije, co bardzo wystraszyło seniorkę.

Już następnego dnia funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę. Jak ustalili śledczy, agresywny sąsiad miał na swoim sumieniu znęcanie się nad bliskimi oraz pobicie kolegi. 40-latek usłyszał zarzut kierowania gróźb karalnych. Prokuratura zastosowała wobec niego policyjny dozór, zakaz zbliżania się do wszystkich pokrzywdzonych oraz nakaz opuszczenia miejsca zamieszkania. Mężczyzna musi się teraz liczyć z karą do 5 lat pozbawienia wolności.