Bili 33-latka szklaną butelką podczas imprezy – głubczyccy policjanci zatrzymali 3 osoby Data publikacji 26.02.2026 Powrót Drukuj Głubczyccy policjanci zatrzymali trzy osoby podejrzane o brutalne pobicie i rozbój na 33-letnim mieszkańcu powiatu. Do zdarzenia doszło podczas spotkania towarzyskiego na terenie miasta. 26-latka oraz 30- i 55 latek bili mężczyznę szklanymi butelkami, ugodzili go także wielokrotnie nożem oraz ukradli mu telefon komórkowy. 30-latek za rozbój i pobicie trafił na 3 miesiące do więzienia, wobec kobiety został zastosowany dozór policyjny. Natomiast ich 55-letni kolega był poszukiwany, został doprowadzony do zakładu karnego gdzie odbywa zasądzoną karę 7 miesięcy za wcześniejsze pobicia. Dodatkowo odpowie za uszkodzenie ciała 33-latka.

Zaledwie trzy godziny potrzebowali policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Głubczycach, aby namierzyć i zatrzymać trzy osoby podejrzane o pobicie oraz kradzież telefonu komórkowego 33-letniego mieszkańca powiatu. Do zdarzenia doszło w miniony weekend podczas spotkania towarzyskiego w jednym z mieszkań na terenie miasta.

Z ustaleń głubczyckich funkcjonariuszy wynika, że doszło tam do awantury pomiędzy uczestnikami spotkania, która przerodziła się w brutalny atak na 33-latka. W pewnym momencie 30-letni mężczyzna kilkukrotnie uderzył pokrzywdzonego szklaną butelką w głowę, powodując jego upadek. Gdy 33-latek próbował opuścić mieszkanie został ponownie zaatakowany. 55-letni mężczyzna szarpał go i wielokrotnie uderzał pięściami w twarz. Następnie 26-letnia kobieta przewróciła pokrzywdzonego na ziemię i również zadawała mu ciosy butelką.

W trakcie zdarzenia 30-letni właściciel mieszkania kilkukrotnie ugodził 33-latka nożem w okolice twarzy i rąk, powodując u niego liczne obrażenia ciała. Dodatkowo mężczyzna ukradł pokrzywdzonemu telefon komórkowy. Pomimo odniesionych ran 33-latkowi udało się uciec z mieszkania i bezpośrednio po zdarzeniu zgłosił się do szpitala, gdzie udzielono mu pomocy medycznej.

Natychmiast po otrzymaniu informacji o przestępstwie kryminalni rozpoczęli działania operacyjne. Wytypowali miejsca, w których mogli przebywać agresorzy, a następnie dwie grupy policjantów jednocześnie weszły do ustalonych posesji. W jednej z nich funkcjonariusze zatrzymali 30-letniego mężczyznę oraz jego 26-letnią partnerkę. Pod drugim adresem przebywał 55-letni mężczyzna. W chwili wejścia do mieszkania, w którym doszło do rozboju, jego lokatorzy próbowali zatrzeć ślady przestępstwa, myjąc podłogi.

26-letnia kobieta odpowie za udział w pobiciu 33-latka, za co grozi jej kara do 5 lat pozbawienia wolności. Natomiast 30-letni mężczyzna usłyszał zarzuty rozboju oraz uszkodzenia ciała i decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Za rozbój grozi mu do 15 lat pozbawienia wolności.

55-latek, który brał udział w pobiciu, dodatkowo był osobą poszukiwaną do odbycia kary 7 miesięcy pozbawienia wolności za wcześniejsze przestępstwa. Mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do zakładu karnego, gdzie odbywa zasądzoną wcześniej karę. Odpowie również za uszkodzenia ciała 33-latka, za które grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.