Opolska Policja i Uniwersytet Opolski razem dla bezpieczeństwa - nowe porozumienie wzmacnia współpracę Data publikacji 12.02.2026 Jak połączyć autonomię uczelni z potrzebą szybkiego reagowania w sytuacjach zagrożenia? Komenda Wojewódzka Policji w Opolu i Uniwersytet Opolski odpowiadają na to pytanie wspólnym porozumieniem, które wzmacnia bezpieczeństwo kampusów i rozwija współpracę edukacyjną.

Podpisane 10 lutego br. porozumienie określa m.in. procedury podejmowania działań przez funkcjonariuszy Policji na terenie Uniwersytetu Opolskiego, zasady współorganizowania przedsięwzięć informacyjnych i szkoleniowych oraz współpracę przy organizacji zajęć praktycznych i praktyk zawodowych dla studentów. W dokumencie wskazano również sytuacje, w których Policja może podejmować interwencje na terenie Uniwersytetu – z poszanowaniem autonomii uczelni i obowiązujących przepisów prawa.

Rektor Uniwersytetu Opolskiego, prof. dr hab . Jacek Lipok, podkreślił, że współpraca z Policją ma charakter długofalowy i wpisuje się w odpowiedzialność uczelni za bezpieczeństwo oraz rozwój praktycznych kompetencji studentów. – To krok w stronę jeszcze bardziej świadomego i odpowiedzialnego budowania wspólnoty akademickiej, w której bezpieczeństwo traktujemy nie tylko jako obowiązek, ale również jako wartość – podkreślił. – Dzięki współpracy z Policją zyskujemy partnera, który wesprze nas zarówno w działaniach prewencyjnych, jak i edukacyjnych, na rzecz całej społeczności uniwersyteckiej.

Komendant Wojewódzki Policji w Opolu, nadinsp. Magdalena Nguyen-Fudala, zwróciła uwagę, że współpraca z uczelnią ma znaczenie nie tylko w kontekście bezpieczeństwa, ale również budowania świadomości społecznej i promocji służby w Policji.

– Uniwersytet Opolski jest ważnym partnerem w działaniach profilaktycznych, edukacyjnych i szkoleniowych. Porozumienie pozwala jeszcze skuteczniej realizować wspólne inicjatywy, wspierać studentów w zdobywaniu doświadczenia zawodowego oraz promować odpowiedzialne postawy społeczne i bezpieczeństwo publiczne – podkreśliła komendant.

Dlaczego takie porozumienie jest potrzebne?

Teren uczelni wyższej jest przestrzenią szczególną, chronioną zasadą autonomii. Oznacza to, że co do zasady wejście Policji na teren Uniwersytetu odbywa się na wezwanie rektora lub osób przez niego upoważnionych. Jednocześnie prawo przewiduje sytuacje nagłe, gdy interwencja jest możliwa także bez wezwania (np. bezpośrednie zagrożenie życia czy klęska żywiołowa).

Dokument porządkuje zasady realizacji współpracy, wskazuje tryb kontaktu i informowania władz uczelni o ewentualnie podejmowanych interwencjach oraz zapewnia, by działania Policji były prowadzone sprawnie, a jednocześnie w sposób przejrzysty i zgodny z przepisami. Wprowadza również jasne zasady współdziałania w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia lub mienia. Strony zadeklarowały także współpracę w zakresie organizacji zajęć praktycznych i praktyk zawodowych studentów, podnoszenia kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy, a także przedsięwzięć o charakterze informacyjno-edukacyjnym oraz szkoleniowym. Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony.