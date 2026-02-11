Bezpieczeństwo bez granic – opolska i czeska Policja zacieśniają współpracę na terenach przygranicznych Data publikacji 11.02.2026 Powrót Drukuj Komendant Wojewódzki Policji w Opolu nadinsp. Magdalena Nguyen-Fudala oraz Komendant Wojewódzki Policji w Ołomuńcu brig. gen. Mgr. Tomáš Landsfeld podpisali porozumienie, mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców oraz turystów przebywających w pasie przygranicznym. Umowa stanowi formalną podstawę do realizacji wspólnych przedsięwzięć w ramach już prowadzonej współpracy polsko-czeskiej. Podpisany dokument to nie tylko deklaracja, ale przede wszystkim kontynuacja skutecznych działań, mających na celu dobro mieszkańców naszego regionu. Dzięki porozumieniu opolscy policjanci mogą ramię w ramię z czeskimi funkcjonariuszami korzystać ze wspólnego doświadczenia i nowoczesnego sprzętu.

Przygraniczne tereny Opolszczyzny, ze względu na swoją specyfikę i otwartość granic, wymagają szczególnego nadzoru służb mundurowych. Dlatego tak ważna jest koordynacja działań funkcjonariuszy Policji na granicy polsko-czeskiej.

11 lutego br. Komendant Wojewódzki Policji w Opolu nadinsp . Magdalena Nguyen-Fudala oraz Komendant Wojewódzki Policji w Ołomuńcu brig. gen. Mgr. Tomáš Landsfeld podpisali porozumienie w sprawie współpracy opolskiej oraz czeskiej Policji. W wydarzeniu uczestniczył również I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu insp. Krzysztof Buchała oraz Komendant Powiatowy Policji w Jeseniku plk. Mgr. Ivan Petrišče. Podpisany dokument stanowi formalną podstawę do realizacji wspólnych przedsięwzięć po obu stronach granic.