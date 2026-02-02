Rozpoznajesz tego mężczyznę? Pomóż śledczym w ustaleniu jego tożsamości Data publikacji 02.02.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Opolu prowadzą czynności identyfikacyjne zmierzające do ustalenia tożsamości mężczyzny, którego zwłoki ujawniono 2 czerwca 2025 r. Specjaliści z Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie zrekonstruowali wizerunek mężczyzny. Teraz policjanci proszą o kontakt wszystkie osoby, które na przedstawionych tablicach rekonstrukcyjnych rozpoznają mężczyznę. Prosimy o kontakt z policjantami Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Miejskiej Policji w Opolu pod numerem telefonu 47 864 25 53 i 47 864 26 92 oraz z najbliższą jednostką Policji lub pod numerem 112.

Policjanci z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Miejskiej Policji w Opolu prowadzą czynności identyfikacyjne zmierzające do ustalenia tożsamości zmarłego mężczyzny. Zwłoki mężczyzny ujawniono w 2 czerwca 2025 roku w lesie niedaleko drogi DK454, pomiędzy miejscowościami Kup a Dobrzeń Wielki.

Policjanci i nadzorująca sprawę prokuratura zwrócili się do biegłych z zakresu antropologii sądowej z Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie, którzy przeprowadzili rekonstrukcję wizerunku na podstawie badań czaszki. W ten sposób zostały opracowane tablice rekonstrukcyjne, które oddają jedynie przybliżone podobieństwo.

Dotychczas przeprowadzone intensywne czynności nie pozwoliły na ustalenie tożsamości zmarłego mężczyzny, policjanci apelują do osób, które rozpoznają mężczyznę widocznego na rysunkach lub mają jakiekolwiek informacje dotyczące zmarłego mężczyzny, które pomogłyby w ustaleniu jego tożsamości, aby nawiązały kontakt z policjantami Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Miejskiej Policji w Opolu pod numerem telefonu 47 864 25 53 i 47 864 26 92 oraz z najbliższą jednostką Policji lub pod numerem 112.