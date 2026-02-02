Czy rozpoznajesz mężczyznę z portretu pamięciowego? Data publikacji 02.02.2026 Powrót Drukuj Kryminalni z brzeskiej komendy prowadzą sprawę identyfikacyjną męskiej czaszki znalezionej na posesji w Kościerzycach w 2021 roku. Zakład Medycyny Sądowej przy Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu wykonał rekonstrukcję wyglądu przyżyciowego czaszki. Stworzony portret przyżyciowy oddaje jedynie przybliżone podobieństwo. Jeżeli rozpoznajesz mężczyznę lub masz informację mogące pomóc w tej sprawie, skontaktuj się z policjantami z Komendy Powiatowej Policji w Brzegu pod numerem telefonu 47 863 34 18 lub 47 863 34 03.

W Wydziale Kryminalnym Komendy Powiatowej Policji w Brzegu prowadzona jest sprawa identyfikacyjna dotycząca ujawnienia 23 marca 2021 roku czaszki ludzkiej na posesji w Kościerzycach. Zakład Medycyny Sądowej przy Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu wykonał rekonstrukcję wyglądu przyżyciowego czaszki i wydał opinię. Na jej podstawie można stwierdzić, że mężczyzna w chwili śmierci miał około 44-45 lat, a do śmierci doszło około 2 lata wcześniej. Na lewej stronie czaszki widoczna blizna po zabiegu chirurgicznym. Należy wziąć pod uwagę, iż uzyskany portret przyżyciowy oddaje jedynie przybliżone podobieństwo.

Rysopis: wiek w chwili śmierci około 44-45 lat ( ur . 1976-1977 r. )

Ubiór: brak informacji

Znaki szczególne: blizna po zabiegu chirurgicznym po lewej stronie czaszki