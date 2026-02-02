Służba Cywilna – profesjonalne zaplecze naszej formacji Data publikacji 02.02.2026 Powrót Drukuj Choć nie są funkcjonariuszami ich rola jest niezwykle istotna dla prawidłowego funkcjonowania naszej formacji. Pracownicy cywilni w Policji pełnią istotną rolę w zapewnieniu skuteczności działań. W lutym obchodzone jest ich święto. Z tej okazji przybliżamy sylwetki tych, którzy na co dzień być może niewidoczni, to jednak są niezastąpieni.

Nadchodzący 17 lutego to data szczególna dla funkcjonowania polskiej administracji, wyznaczająca coroczne święto Służby Cywilnej. Choć praca tysięcy urzędników często pozostaje niewidoczna na pierwszym planie debaty publicznej, stanowi ona rzeczywisty fundament, na którym opiera się stabilność i bezpieczeństwo nowoczesnego państwa. Wybór tej daty nie jest przypadkowy, gdyż nawiązuje do uchwalenia w 1922 roku pierwszej ustawy o państwowej służbie cywilnej, co podkreśla ponad stuletnią tradycję budowania apolitycznych i profesjonalnych kadr odpowiedzialnych za realizację zadań publicznych.

Współczesna Służba Cywilna to formacja nowoczesna, stawiająca czoła wyzwaniom cyfrowej transformacji i dynamicznie zmieniającego się otoczenia prawnego. Jej członkowie nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje, aby zapewnić najwyższe standardy obsługi oraz efektywność.

Opolski garnizon Policji zatrudnia ponad 600 pracowników cywilnych. Blisko 300 osób to członkowie korpusu służby cywilnej. Jednym z nich jest Katarzyna Drożdżyńska. Od 2 lat pracuje na stanowisku specjalisty Wydziału Prezydialnego i Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. Praca z aktami prawnymi, współpraca z podmiotami zewnętrznymi i koordynowanie wielu przedsięwzięć to codzienność z jaką doskonale daje sobie radę. Po pracy relaksuje się podczas długich spacerów z psem i wypiekając pyszne ciasta.

Interesuje cię praca w służbie cywilnej? Aktualne oferty pracy znajdziesz TUTAJ