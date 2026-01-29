Narada roczna Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu - podsumowanie 2025 roku Data publikacji 29.01.2026 Powrót Drukuj W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu odbyła się narada służbowa kadry kierowniczej garnizonu opolskiego, podsumowująca stan bezpieczeństwa oraz efekty pracy policjantów w 2025 roku. Odprawie przewodniczyła nadinspektor Magdalena Nguyen-Fudala Komendant Wojewódzki Policji w Opolu. Podczas narady omówione zostały wyniki osiągnięte przez opolskich policjantów w minionym okresie, w tym działania poszczególnych komend powiatowych i miejskiej oraz wydziałów i zespołów Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.

W sali im. Wiktora Ludwikowskiego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu odbyła się odprawa kadry kierowniczej, podsumowująca stan bezpieczeństwa oraz efekty pracy opolskich policjantów osiągnięte w 2025 roku. Odprawie przewodniczyła nadinsp. Magdalena Nguyen-Fudala - Komendant Wojewódzki Policji w Opolu. Towarzyszyli jej I Zastępca - insp. Krzysztof Buchała i Zastępcy: insp. Remigiusz Sawicki oraz insp. Zbigniew Stanowski.

Komendant Wojewódzki Policji w Opolu nadinsp. Magdalena Nguyen-Fudala przedstawiła dokonania mundurowych w 2025 roku i wyzwania stojące przed opolską Policją w roku 2026. Pani Komendant podkreśliła znaczenie współpracy między jednostkami oraz efektywność podejmowanych działań w zapewnianiu bezpieczeństwa mieszkańcom Opolszczyzny.

Komendant Wojewódzki Policji w Opolu podczas podsumowania pracy i efektywności służby podziękowała wszystkim policjantom za ich zaangażowanie i wkład w zapewnienie porządku oraz przede wszystkim bezpieczeństwa mieszkańcom województwa opolskiego. Nadinsp. Magdalena Nguyen-Fudala podkreśliła również, że sukcesy garnizonu opolskiego są efektem współpracy i oddania każdego funkcjonariusza.

W naradzie rocznej uczestniczyli: Wicewojewoda Opolski Pan Piotr Pośpiech, Wicewojewoda Opolski Pan Sławomir Gradzik, Członek Zarządu Województwa Opolskiego Pan Robert Węgrzyn, Prokurator Okręgowy w Opolu Pan Wojciech Dudek, Starosta Strzelecki Pan Waldemar Gaida, Starosta Kędzierzyńsko-Kozielski Pan Artur Maruszczak, Członek Zarządu Powiatu Opolskiego Pan Bartosz Wajman, Zastępca Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej starszy brygadier Arkadiusz Kuśmierski, Zastępca Komendanta Placówki Straży Granicznej w Opolu podpułkownik SG Mariusz Piątek.

W odprawie uczestniczyła również kadra kierownicza opolskiej Policji, komendanci komendy miejskiej i komend powiatowych, dowódca pododdziałów prewencji, komendanci komisariatów, przedstawiciele wydziałów, zespołów, sekcji, jednoosobowych stanowisk z opolskiej komendy wojewódzkiej oraz policyjnych związków zawodowych. Obecni byli również przedstawiciele Biura Spraw Wewnętrznych Policji, Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

Podczas narady kolejno głos zabrali:

I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego w Opolu insp. Krzysztof Buchała - omówił efekty działań służby kryminalnej;

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego w Opolu insp. Remigiusz Sawicki - przedstawił podsumowanie pracy służby prewencyjnej;

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego w Opolu insp. Zbigniew Stanowski - zaprezentował działania w zakresie logistyki, obejmujące realizację i plany inwestycyjne w 2026 r.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście. W trakcie swojego przemówienia Wicewojewoda Opolski Pan Piotr Pośpiech pogratulował policjantom osiągniętych w służbie wyników i docenił ich pełną poświęcenia służbę.

W naradzie rocznej w imieniu Marszałka Województwa Opolskiego Pana Szymona Ogłazy uczestniczył Pan Robert Węgrzyn – Członek Zarządu Województwa Opolskiego, który podkreślił jak ważna jest współpraca na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Opolszczyzny.

Natomiast Prokurator Okręgowy w Opolu Pan Wojciech Dudek podziękował za wspólne działania ukierunkowane na zwalczanie przestępczości kryminalnej i ekonomicznej.

Narada roczna była również idealną okazją do omówienia wspólnych strategii działania oraz kierunków, w jakich zmierzać będzie opolska Policja.

Naczelnik Wydziału Kontroli mł. insp. Urszula Grzybowska-Kuriata przedstawiła prezentację dotyczącą kultury organizacyjnej Policji ze szczególnym uwzględnieniem etyki zawodowej i dyscypliny.

Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiej Policji w Opolu ds. Ochrony Praw Człowieka podinsp. Iwona Guterch omówiła zagadnienia z zakresu zapobiegania zachowaniom mobbingowym, dyskryminacji oraz zachowaniom niepożądanym. Ważną częścią wystąpienia były również zadania wynikające z Planu Równości Płci w Policji.

Następnie Rzecznik Prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu kom. Agnieszka Żyłka podsumowała działalność medialną oficerów prasowych garnizonu opolskiego oraz przedstawiła wytyczne w zakresie prowadzonej polityki medialnej.

Kolejnym prelegentem był Naczelnik Wydziału Transportu nadkom. Bartosz Jarema, który zaprezentował transformację i kierunki rozwoju w obszarze policyjnej floty.

Kierownik Sekcji Psychologów podkom. Agnieszka Stawińska-Gromek przedstawiła perspektywę funkcjonowania Sekcji ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia psychologicznego policjantów i rozwoju kompetencji.

Była to również znakomita okazja do omówienia inicjatyw oraz wyzwań na 2026 r. W tej części wystąpili Komendanci z Opola, Głubczyc, Olesna, Prudnika i Strzelec Opolskich.

Komendant Wojewódzki Policji w Opolu nadinsp. Magdalena Nguyen-Fudala podsumowała naradę, podziękowała za miniony rok i życzyła wszystkim, aby realizacja planów zawodowych przyczyniała się do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom województwa opolskiego.