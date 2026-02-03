Miejsce zdarzenia w 3D – nowa era w opolskiej kryminalistyce Data publikacji 03.02.2026 Powrót Drukuj Laboratorium Kryminalistyczne w Opolu zyskało nowoczesne wsparcie w postaci skanera laserowego Z+F IMAGER® 5024S. To kompaktowe urządzenie pozwala w kilka minut stworzyć cyfrową kopię miejsca zdarzenia, pracując z precyzją milimetrów nawet w trudnych warunkach. Technologia ta zastępuje tradycyjne, czasochłonne pomiary i ręczne szkice, znacząco przyspieszając pracę na miejscu przestępstw kryminalnych, katastrof czy wypadków. Dzięki temu kluczowe dowody są zabezpieczane w formie cyfrowej, gotowej do wielokrotnej analizy w dowolnym momencie.

Wyobraźmy sobie miejsce zdarzenia, które można przenieść do komputera z dokładnością co do milimetra i sprawdzać je wielokrotnie, nawet gdy fizycznie przestało już istnieć. Dzięki nowej technologii skanowania 3D, opolscy policjanci będą mogli w kilka minut stworzyć wirtualną kopię rzeczywistości, rejestrując dowody ukryte nawet w całkowitej ciemności. To koniec ery ręcznych szkiców i żmudnych pomiarów taśmą. Teraz o przebiegu postępowania i zebranych dowodów decyduje cyfrowa precyzja. To narzędzie, które sprawia, że praca śledczych staje się szybsza, a zabezpieczone dowody – bardziej czytelne dla sędziów i prokuratorów.

Tradycyjne metody dokumentowania miejsca zdarzenia bywają ograniczone przez czas i warunki pogodowe. Skaner laserowy eliminuje te bariery, oferując możliwości, które do tej pory były nieosiągalne:

błyskawiczny pomiar: urządzenie mierzy ponad 2 miliony punktów na sekundę , co pozwala na błyskawiczne utrwalenie całego otoczenia;

termowizja i obraz 360°: oprócz dokładnych wymiarów, policjanci otrzymują zdjęcia sferyczne i mapy termalne, co ułatwia m.in. badanie przyczyn pożarów;

praca w ciemności i na dużym obszarze: zasięg do 365 metrów pozwala na bezpieczne dokumentowanie rozległych obszarów np. pogorzelisk lub składowisk odpadów bez konieczności wchodzenia w niebezpieczne strefy;

pełna obiektywność: cyfrowy model miejsca zdarzenia wyklucza błędy ludzkie przy pomiarach, tworząc niepodważalny materiał dowodowy.

Największym ułatwieniem dla prokuratorów i sędziów jest format końcowy danych. Wszystkie skany są łączone w interaktywny projekt. Dzięki temu każda osoba pracująca nad sprawą może uruchomić plik na komputerze i wykonać „wirtualną wizję lokalną”. Pozwala to na sprawdzenie dowolnego szczegółu czy odległości nawet wiele miesięcy po tym, jak samo miejsce zdarzenia przestało istnieć w rzeczywistości.

Systemy tej klasy są standardem w nowoczesnej kryminalistyce na świecie. Podobne rozwiązania sprawdziły się już w najtrudniejszych scenariuszach, takich jak dokumentowanie skutków wybuchu w Przewodowie. Inwestycja Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu to realny wzrost jakości prowadzonych postępowań.

Obecnie nasi specjaliści przechodzą cykl szkoleń z oprogramowania, aby w pełni wykorzystać potencjał analityczny nowego sprzętu w codziennej służbie.