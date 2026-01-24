Strzelce Opolskie stolicą kreatywnej profilaktyki - wielki finał programu „Przyszłość a Ty” Data publikacji 24.01.2026 Powrót Drukuj W powiecie strzeleckim odbył się wielki finał programu „Przyszłość a Ty”, który jest przełomem w podejściu do bezpieczeństwa młodych ludzi, łączący sztukę z edukacją rówieśniczą. Przez kilka dni intensywnych warsztatów pod okiem Grzegorza Jacha, grupa 34 uczniów lokalnych szkół przygotowywała się do roli ambasadorów życia wolnego od uzależnień. Piątkowy finał zgromadził młodzież, samorządowców, mundurowych oraz osoby, którym zależy na przyszłości młodych ludzi. Strzelce Opolskie jako pierwszy powiat na Opolszczyźnie zainaugurowały ten prestiżowy program, stawiając na realne partnerstwo dorosłych z młodzieżą.

Wczoraj (23.01.), w Powiatowym Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich, odbyła się wyjątkowa premiera spektaklu „Sekret”, będącego kulminacyjnym punktem ogólnopolskiego programu PaT – "Przyszłość a Ty", realizowanego w ramach działań profilaktycznych Policji. To wydarzenie nie tylko poruszyło publiczność, ale również pokazało, że teatr może być potężnym narzędziem wychowawczym, uczącym odwagi, empatii i odpowiedzialności.



Wszystko zaczęło się w poniedziałek, 19 stycznia, kiedy to wyłoniono grupę 34 liderów – uczniów strzeleckich szkół ponadpodstawowych. Przez kolejne dni, młodzi ludzie pod okiem autora programu „Przyszłość a Ty”, Grzegorza Jacha, brali udział w intensywnych warsztatach teatralnych i merytorycznych. Program, który jest prowadzony przez Komendę Główną Policji, bazuje na twórczej profilaktyce rówieśniczej i od lat inspiruje młodych ludzi do życia wolnego od uzależnień i przemocy. Nie była to jednak tylko nauka ról, ale przede wszystkim głęboka praca nad asertywnością, empatią i zrozumieniem mechanizmów zagrożeń, takich jak hejt, przemoc rówieśnicza czy uzależnienia.



Na widowni zasiedli nie tylko rówieśnicy młodych aktorów, ale także liczne grono znamienitych gości. Swoją obecnością wydarzenie zaszczycili: Komendant Wojewódzki Policji w Opolu nadinsp. Magdalena Nguyen-Fudala, Dyrektor Biura Prewencji Komendy Głównej Policji insp. Robert Kumor, Wicemarszałkini Województwa Opolskiego Zuzanna Donath-Kasiura, I Zastępca Komendanta Wojewódkiego Policji w Opolu insp . Krzysztof Buchała, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu insp. Remigiusz Sawicki, a także przedstawiciele KGP , komend wojewódzkich i miejskich Policji. Nie zabrakło również przedstawicieli oświaty, sądownictwa oraz lokalnych samorządowców.



Podczas spotkania oficjalnie wybrano liderów lokalnej społeczności PaT, którzy będą kontynuować działania profilaktyczne w swoich środowiskach rówieśniczych.



Ważnym elementem uroczystości były wystąpienia gospodarzy. Gospodarzem spotkania, obok Policji, był Starosta Strzelecki Waldemar Gaida, który jako pierwszy w województwie opolskim zdecydował się na wdrożenie tego ambitnego programu w swoim powiecie. Komendant Wojewódzki Policji w Opolu nadinsp. Magdalena Nguyen-Fudala podkreśliła, że tradycyjne metody profilaktyki muszą ustąpić miejsca formom kreatywnym, które angażują emocje młodzieży. Szczególne słowa uznania skierowała do młodzieży biorącej udział w przedsięwzięciu oraz do Starosty Strzeleckiego.



Starosta Waldemar Gaida w swoim przemówieniu zaznaczył, że inwestycja w świadomość młodych ludzi to najlepsza droga do budowania bezpiecznego społeczeństwa. Podkreślił, że powiat strzelecki zawsze będzie wspierał inicjatywy, które dają młodzieży poczucie sprawczości i uczą ich dokonywania dobrych wyborów w życiu.



Program „Przyszłość a Ty” to ogólnopolska inicjatywa Komendy Głównej Policji, którego istotą jest profilaktyka rówieśnicza. Młodzi ludzie, poprzez sztukę, teatr i dyskusję, stają się autorytetami dla swoich kolegów i koleżanek. Piątkowy finał w Strzelcach Opolskich pokazał, że młodzież chce być słuchana i potrafi w poruszający sposób mówić o trudnych tematach, promując modę na życie wolne od przemocy i używek.



Wydarzenie zakończyło się owacjami na stojąco, będąc dowodem na to, że partnerstwo Policji, samorządu i oświaty przynosi wymierne efekty w budowaniu bezpiecznego jutra.