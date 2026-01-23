Zatrzymanie poszukiwanego w Kluczborku z udziałem opolskich kontrterrorystów Data publikacji 23.01.2026 Powrót Drukuj Tylko w tym tygodniu policjanci Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku zatrzymali trzy osoby poszukiwane przez wymiar sprawiedliwości. Dwie z nich były poszukiwane na podstawie listów gończych wydanych przez sądy. W trakcie zatrzymania jednego z mężczyzn uczestniczył Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji z Opola. Mężczyzna był uzbrojony i niebezpieczny. Wszyscy trzej mężczyźni zostali osadzeni.

Jednym z poszukiwanych był 32-letni mieszkaniec powiatu kluczborskiego, którego zatrzymanie – ze względu na realne zagrożenie – wymagało udziału policjantów z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji z Opola. Mężczyzna był uzbrojony i niebezpieczny. Jak ustalili funkcjonariusze, Sąd Rejonowy w Kluczborku w 2020 roku orzekł wobec niego środek zabezpieczający w postaci umieszczenia w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. 32-latek samowolnie oddalił się z placówki, stwarzając realne zagrożenie dla życia i zdrowia innych osób. Po zatrzymaniu, w asyście policjantów, mężczyzna został przewieziony do szpitala wskazanego przez sąd.

Kolejny z zatrzymanych to 38-letni mężczyzna, który zgłosił się do Posterunku Policji w Wołczynie w celu sprawdzenia, czy zakończył się wobec niego zakaz opuszczania kraju. Mężczyzna planował wyjazd za granicę w celach zarobkowych. Podczas sprawdzenia danych w policyjnych systemach okazało się, że jest on osobą poszukiwaną listem gończym wystawionym przez Sąd Rejonowy w Brzegu za rozbój oraz posługiwanie się fałszywymi dokumentami. 38-latek został zatrzymany i najbliższe dwa lata spędzi w zakładzie karnym.



Kolejne zatrzymanie było efektem skutecznej pracy operacyjnej policjantów Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku. Funkcjonariusze namierzyli poszukiwanego mężczyznę, wobec którego Sąd Rejonowy w Kępnie wydał nakaz doprowadzenia celem odbycia kary 10 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwa oszustwa. Mężczyzna został zatrzymany w momencie wprowadzania na spacer psów, a następnie przewieziony do zakładu karnego, gdzie spędzi najbliższe 10 miesięcy.