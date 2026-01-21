Dwa mundury – jedno serce do pomagania Data publikacji 21.01.2026 Powrót Drukuj Są ludzie, dla których pomaganie innym nie jest jedynie pracą. Jest wyborem, odpowiedzialnością i wewnętrzną potrzebą działania. Kędzierzyńsko-kozielska policjantka mł.asp. Magdalena Czogała to osoba, która swoją codziennością udowadnia, że służba w mundurze może mieć wiele wymiarów, ale zawsze prowadzi do jednego celu – ochrony życia i zdrowia.

Mł . asp. Magdalena Czogała na co dzień pełni służbę jako dzielnicowa w Komendzie Powiatowej Policji w Kędzierzynie-Koźlu. To właśnie ona jest tą funkcjonariuszką, którą mieszkańcy znają z bezpośredniego kontaktu, rozmów, interwencji, wsparcia w trudnych sytuacjach i działań profilaktycznych. Dzielnicowy to osoba pierwszego kontaktu – blisko ludzi, problemów i codziennych spraw.

Po zakończonej służbie w Policji zakłada drugi mundur – mundur strażaka ochotnika. Od 9 lat jest związana z Ochotniczą Strażą Pożarną w Dziergowicach, gdzie bierze udział w działaniach ratowniczych, wyjazdach do pożarów, miejscowych zagrożeń oraz akcji, w których liczy się szybka reakcja i opanowanie.

O tym, jak wygląda jej codzienność, przekonaliśmy się ponownie 14 stycznia 2026 roku. Około godziny 17.30 jednostki ochrony przeciwpożarowej zostały zadysponowane do pożaru mieszkania w kamienicy przy ul. Powstańców w Bierawie. Po przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdzono silne zadymienie mieszkania na I piętrze oraz wydobywający się dym z połaci dachowej, co stwarzało zagrożenie dla konstrukcji budynku.

W trakcie działań strażacy uzyskali informację od mieszkańców, że w objętym pożarem mieszkaniu może znajdować się pies. W takich momentach widać, kto potrafi zachować zimną krew i myśli nie tylko o tym, co oczywiste, ale także o tych, którzy sami o pomoc nie poproszą. Zwierzę zostało odnalezione i ewakuowane z lokalu. Strażacy udzielili mu pomocy, w tym tlenoterapii.

W tej akcji szczególnie wyróżniła się mł. asp. Magdalena Czogała, która – mimo że była po policyjnej służbie – natychmiast ruszyła do działań ratowniczych, pomagając zarówno ludziom, jak i ratując życie zwierzęcia.

Historia Magdaleny jest przykładem tego, że mundur zobowiązuje – ale jeszcze bardziej zobowiązuje serce i charakter człowieka. Policjantka i strażaczka ochotniczka w jednej osobie, konsekwentna w swoim działaniu od lat, pokazuje, że prawdziwa służba nie kończy się wraz z zamknięciem drzwi komendy czy remizy.

Dzięki takim funkcjonariuszom i druhom społeczeństwo może czuć się bezpieczniej. A hasło „Pomagamy i chronimy” nabiera realnego znaczenia – bo są osoby, które każdego dnia udowadniają, że nie są to puste słowa.



