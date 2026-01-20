Strzeleccy policjanci współorganizatorem programu profilaktycznego „Przyszłość a Ty” – za nami pierwszy dzień aktorskich zmagań młodzieży

Za nami casting do ogólnopolskiego programu profilaktycznego „Przyszłość a Ty” (PaT), którego współorganizatorem jest Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Opolskich. Autorem programu jest Pan Grzegorz Jach – pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. Edukacji na rzecz Bezpieczeństwa, który od lat wspiera młodzież w całej Polsce. W uroczystym otwarciu projektu uczestniczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu insp. Remigiusz Sawicki oraz Starosta Strzelecki Waldemar Gaida. Do obsady spektaklu zakwalifikowało się 34 uczniów z powiatu strzeleckiego, którzy w najbliższych dniach rozpoczną intensywne warsztaty aktorskie. Premiera ich występu profilaktycznego odbędzie się 22 i 23 stycznia.