Zapałka to najtańsza faktura - Policja ujawnia kulisy biznesplanu mafii śmieciowej Data publikacji 12.01.2026 Powrót Drukuj Pod hasłem „Gospodarka odpadami a zmiany klimatu - wyzwania i odpowiedzialność wspólnego świata” odbyła się konferencja, poświęcona problematyce nielegalnego obrotu odpadami oraz jego wpływu na środowisko naturalne. W wydarzeniu nie mogło zabraknąć policjantów z Komendy Głównej Policji oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu i Katowicach, którzy systematycznie walczą z mafiami śmieciowymi. Spotkanie stanowiło idealną przestrzeń do wymiany doświadczeń pomiędzy samorządami, instytucjami oraz służbami mundurowymi, podkreślając jak istotna w przeciwdziałaniu niszczenia środowiska jest współpraca i koordynacja działań.

W poniedziałek (12.01.) w Opolu odbyła się konferencja pn. „Gospodarka odpadami a zmiany klimatu - wyzwania i odpowiedzialność wspólnego świata”. Wydarzenie poświęcone było szeroko rozumianej problematyce nielegalnego obrotu odpadami oraz jego wpływu na środowisko naturalne. Salę konferencyjną wypełnili specjaliści z zakresu ochrony środowiska oraz eksperci w tematyce gospodarki odpadami.

Uczestnikami konferencji byli m.in. przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu z Panią Prezes Aleksandrą Dresher na czele, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej oraz służby mundurowe. Na sali konferencyjnej nie mogło zabraknąć funkcjonariuszy Policji. W wydarzeniu uczestniczył Dyrektor Biura Koordynacji Postępowań Kwalifikacyjnych i Szkolenia Policji Komendy Głównej Policji insp. Sylwia Majewska-Mazepa, I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu insp. Krzysztof Buchała, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu insp. Zbigniew Stanowski, Komendant Szkoły Policji w Katowicach insp. Rafał Stanisławski, komendanci i naczelnicy komendy miejskiej i komend powiatowych garnizonu opolskiego oraz funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu i Katowicach.

Przestępczość środowiskowa to nie problem estetyczny, ale brutalna ekonomia, w której zyski czerpią grupy przestępcze, a milionowe rachunki płacą samorządy. O nowej strategii walki z tym zjawiskiem mówili przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu podczas dzisiejszej konferencji.

​Mł. insp. Jarosław Grajcar, Naczelnik Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Opolu, oraz mł. asp. Bernadeta Pocheć przedstawili temat "Karnoprawne aspekty przestępczości odpadowej". Wystąpienie skupiło się na finansowym wymiarze procederu oraz konieczności ścisłej współpracy na linii Policja – Samorząd.

Prelegenci przywołali przykłady paragonów grozy, gdzie likwidacja nielegalnych składowisk kosztowała budżet państwa miliony złotych.​

"Problem Wójta": Omówiono pułapkę art. 26a ustawy o odpadach, który nakłada na gminy obowiązek kosztownej utylizacji porzuconych "bomb ekologicznych".

​Nowe Prawo: Wskazano na przełomowe znaczenie unijnej Dyrektywy 2024/1203, która traktuje poważne przestępstwa środowiskowe jako zbrodnie ("ekobójstwo") i pozwala na surowsze karanie sprawców.

​– Dla grup przestępczych odpady to nowe narkotyki. Zysk jest niemal identyczny, a ryzyko wciąż mniejsze. Naszym priorytetem w 2026 roku jest nie tylko złapanie kierowcy ciężarówki, ale przede wszystkim konfiskata majątku organizatorów procederu. Chcemy, aby za utylizację płacił przestępca, a nie podatnik – podkreślał mł. insp. Jarosław Grajcar.

Policjanci rozłożyli na czynniki pierwsze klasyczny model działania sprawców. Schemat jest powtarzalny: podstawiony "słup", wynajęta na krótko hala i fałszowanie dokumentacji przewozowej. Aby temu przeciwdziałać, zaprezentowano samorządowcom listę "czerwonych flag" – sygnałów ostrzegawczych, które powinny skutkować natychmiastowym telefonem na Policję.

Pożar jako metoda księgowa.

Najbardziej wstrząsającym elementem wystąpienia była analiza motywacji sprawców. Prelegenci podkreślali, że w świecie przestępczym "taniej jest zakopać lub spalić", niż zutylizować legalnie.

– Musimy zrozumieć brutalną logikę tego procederu. Dla przestępcy pożar hali wypełnionej chemikaliami to nie tragedia. To sposób na zatarcie śladów i oszczędność. W tym świecie zapałka to najtańsza faktura za utylizację – mówiła mł. asp. Bernadeta Pocheć.

Dla nas pożar składowiska to katastrofa ekologiczna, dla przestępców – realizacja biznesplanu.

O "czerwonych flagach", które powinny alarmować samorządy, oraz o milionowych kosztach sprzątania po mafii śmieciowej opowiadała mł. asp. Bernadeta Pocheć.

Wystąpienie dopełnił głos zaproszonych ekspertów z KWP w Katowicach, którzy podzielili się bogatym doświadczeniem ze zwalczania mafii śmieciowej na Śląsku. Ich relacje z 'pierwszej linii frontu' w najbardziej uprzemysłowionym regionie Polski stanowiły cenne, praktyczne uzupełnienie omawianych strategii

Przestępczość środowiskowa to dochodowy biznes mafijny, w którym grupy przestępcze zarabiają miliony na nielegalnych odpadach, przerzucając koszty ich utylizacji na samorządy i podatników. W walce z tym procederem kluczowa jest więc wymiana doświadczeń oraz współpraca wielu podmiotów.