Niebezpieczna podróż hulajnogą w zimowych warunkach Data publikacji 12.01.2026 Wczoraj w godzinach wieczornych policjanci ruchu drogowego zauważyli nietypową i niebezpieczną sytuację na drodze powiatowej. Dwóch nieletnich poruszało się jedną hulajnogą elektryczną, pomiędzy nimi znajdowała się walizka. W tym czasie panowały bardzo trudne warunki atmosferyczne – silny wiatr, opady śniegu oraz ograniczona widoczność. Na jezdni występowały zaspy i koleiny śniegowe, co znacząco zwiększało ryzyko zdarzenia drogowego. Sprawa znajdzie swój finał w Sądzie Rejonowym w Prudniku.

Podczas patrolu funkcjonariusze zauważyli dwie osoby poruszające się po drodze powiatowej na hulajnodze elektrycznej, mimo że warunki pogodowe oraz stan nawierzchni nie sprzyjały bezpiecznej jeździe. Silny wiatr oraz padający śnieg utrudniały panowanie nad pojazdem, a przewożenie walizki pomiędzy jadącymi dodatkowo wpływało na stabilność hulajnogi.

Gdy radiowóz zbliżył się do hulajnogi, pasażer z walizką zeskoczył i zaczął ciągnąć ją przez zaspy śnieżne, poruszając się po ścieżce rowerowej. Policjanci kontynuowali jazdę za kierującym hulajnogą, który oddalał się w kierunku pobliskiej miejscowości.

Po zatrzymaniu do kontroli okazało się, że hulajnogą kierował 14-letni chłopiec, natomiast pasażer miał 13 lat. Obaj są mieszkańcami gminy Biała. Jak oświadczyli, wracali od znajomych, gdzie grali na komputerze, a walizka służyła do przewiezienia sprzętu. Z uwagi na brak kursujących autobusów postanowili wrócić hulajnogą, nie zdając sobie sprawy z zagrożeń, jakie niesie taka decyzja w zimowych warunkach. Nieletni zostali wylegitymowani, a następnie przekazani pod opiekę rodziców. Sprawa znajdzie swój finał w Sądzie Rejonowym w Prudniku Wydział III Rodzinny i Nieletnich.

Apelujemy o rozsądek oraz przypominamy, że hulajnoga elektryczna to nie zabawka, a zimowe warunki drogowe wymagają szczególnej ostrożności i odpowiedzialnych decyzji.

Pamiętajmy również o tym, że od 2 czerwca 2026 r. zmieniają się przepisy i od tego dnia każdy do 16 roku życia poruszający się na rowerze, hulajnodze elektrycznej czy UTO będzie miał obowiązek używania kasku ochronnego.

