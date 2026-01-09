Wyjątkowa uroczystość w murach Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu Data publikacji 09.01.2026 Powrót Drukuj To był dzień pełen emocji w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu. Z jednej strony – 26 młodych ludzi wypowiadających słowa policyjnej roty, gotowych do podjęcia trudnej misji. Z drugiej – uroczyste podziękowania dla tych, którzy przez dekady budowali bezpieczeństwo w regionie, zwieńczone wręczeniem medali państwowych i resortowych dla najbardziej zasłużonych policjantów oraz pracowników cywilnych.

9 stycznia 2026 roku odbyła się wyjątkowa uroczystość, która połączyła w sobie entuzjazm młodego pokolenia z honorem i doświadczeniem odchodzących liderów. Była to symboliczna klamra, która spięła historię naszej formacji. Z jednej strony młodość, zapał i nadzieja, które wnoszą nowo przyjęci funkcjonariusze. Z drugiej - mądrość, profesjonalizm i dekady oddanej służby odchodzących na emeryturę oficerów.

Komendant Wojewódzki Policji w Opolu, nadinsp. Magdalena Nguyen-Fudala zwróciła się do nowych funkcjonariuszy z gratulacjami, podkreślając, że wybór tej drogi życiowej to nie tylko zawód, ale przede wszystkim misja, wymagająca odwagi, determinacji i gotowości do poświęceń. Życzyła młodym policjantom, aby każdy dzień służby przynosił im satysfakcję z dobrze wypełnionych obowiązków i poczucie dumy z bycia częścią policyjnej formacji.

Teraz przed nimi intensywne kilkumiesięczne szkolenie zawodowe podstawowe, które przygotuje ich do pierwszych, odpowiedzialnych zadań w macierzystych jednostkach na terenie całego województwa opolskiego.

Uroczysta zbiórka była też okazją, by docenić doświadczenie i codzienną pracę funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych. Złote Medale za Długoletnią Służbę z rąk Doradcy Prezydenta RP Pana Krzysztofa Wacławka odebrał policjant i pracownica cywilna z naszego garnizonu.

Ponadto cztery osoby uhonorowano Medalami za Zasługi dla Policji, których działania i inicjatywy realnie przyczyniły się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Opolszczyzny.

Szczególnym momentem dzisiejszej uroczystości, w którym słowo służba nabrało pełnego, dopełnionego znaczenia, było pożegnanie trzech oficerów, którzy przez lata stanowili filary opolskiej Policji, kształtując swoją wiedzą i doświadczeniem bezpieczeństwo naszego regionu.

Młodszy inspektor Piotr GRUDZIECKI służbę w Policji rozpoczął w Oddziale Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach w 1992 roku, gdzie przez kilka lat wykonywał swoje obowiązki jako funkcjonariusz pionu prewencji. W 1999 roku objął stanowisko dowódcy drużyny w Ogniwie Konwojowo-Ochronnym Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie-Koźlu. W kolejnych latach insp. Grudziecki pełnił służbę w strukturach sztabu, koordynując działania policjantów na terenie powiatu. Jego wzorowe wykonywanie obowiązków na stanowisku dowodzenia jednostką zostało zauważone i docenione przez przełożonych i w 2006 roku insp. Grudziecki rozpoczął służbę jako dyżurny w Wydziale Sztab Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. Doskonała znajomość procedur, dokładność i sumienność insp. Grudzieckiego sprawiły, że w 2016 roku został Zastępcą, a następnie Naczelnikiem Sztabu Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, nadzorując najważniejsze wydarzenia i zabezpieczenia o charakterze lokalnym oraz krajowym, które odbywały się na terenie garnizonu opolskiego.

Młodszy inspektor Piotr BOBA wstąpił do służby w grudniu 1992 roku. Już od pierwszych dni dbał o bezpieczeństwo kierujących, jak i pieszych, pełniąc służbę w drużynie motocyklowej. Od 1999 roku wykonywał swoje obowiązki w Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji w Opolu. W 2001 roku rozpoczął służbę w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. Przez ponad dwie dekady dbał o bezpieczeństwo osób podróżujących po drogach Opolszczyzny, inicjując działania prewencyjno-kontrolne oraz akcje profilaktyczne. Jego profesjonalizm i opanowanie w każdej sytuacji sprawiły, że od 2017 insp. Boba objął stanowisko Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Opolu.

Młodszy inspektor Tomasz LUBASIŃSKI do służby wstąpił w październiku 1993 roku. Od 1999 roku związany z Wydziałem Techniki Operacyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. Początkowo pełnił służbę jako asystent, następnie specjalista i kierownik sekcji. W 2016 roku został Zastępcą Naczelnika Wydziału Techniki Operacyjnej KWP w Opolu. Od stycznia 2025 roku Naczelnikiem tego wydziału.

Komendant Wojewódzki Policji w Opolu nadinsp. Magdalena Nguyen-Fudala w swoim wystąpieniu podziękowała za zaangażowanie, profesjonalizm, pokonywanie trudnych sytuacji oraz wspólne działania na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców regionu.

Podczas uroczystości głos zabrał również Doradca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pan Krzysztof Wacławek. Podkreślił jak ważny jest wkład formacji w zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego i nieocenioną rolę jaką odegrała Policja na wschodniej granicy kraju.

Na zakończenie dla wszystkich zebranych z muzycznym akcentem wystąpił akordeonista Lukas Gogol - laureat wielu konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych – mieszkaniec województwa opolskiego.

Była to szczególna uroczystość, podczas której w sposób symboliczny pożegnaliśmy zasłużonych dla formacji oficerów. Jednocześnie wraz z przyjęciem nowych funkcjonariuszy otwiera się nowy rozdział opolskiej Policji, którzy podobnie jak poprzednicy będą kierowali się słowami roty policyjnego ślubowania.