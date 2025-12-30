Policjanci uratowali kobietę przed zaczadzeniem Data publikacji 30.12.2025 Powrót Drukuj Policjanci z kędzierzyńsko-kozielskiej drogówki wyprowadzili z zadymionego mieszkania 50-letnią kobietę, ratując jej życie. Przyczyną zadymienia była wysunięta część komina z pieca, która spowodowała cofanie się spalin do pokoju. To kolejny przykład odwagi ratującej życie drugiemu człowiekowi i profesjonalizmu policjantów, którzy w codziennej służbie udowadniają, że słowa roty ślubowania „strzec bezpieczeństwa państwa i obywateli, nawet z narażeniem życia” nie są jedynie formalnością.

W piatek 26 grudnia br. tuż przed godziną 9.00 do dyżurnego kędzierzyńsko-kozielskiej komendy wpłynęło zgłoszenie, że z jednego z mieszkań na terenie miasta wydobywa się dym. Na miejsce natychmiast skierowany został patrol drogówki w składzie mł. asp. Robert Mika oraz post. Mateusz Kapłan.



Mundurowi z wydziału ruchu drogowego, którzy dotarli jako pierwsi na miejsce, od razu zauważyli mieszkanie, z którego wydobywa się gęsty dym. Ze zgłoszenia wynikało, że w środku może znajdować się kobieta. Bez chwili wahania policjanci podjęli decyzję o wejściu do środka zadymionego lokalu. Po wejściu policjanci natychmiast rozpoczęli wietrzenie pomieszczeń oraz sprawdzenie mieszkania. Szybko zlokalizowali oni źródło zagrożenia. Była to wysunięta część komina z pieca, która powodowała cofanie się spalin do pokoju. Po chwili odnaleźli również w mieszkaniu 50-letnią kobietę, którą natychmiast wyprowadzili w bezpieczne miejsce, ratując ją przed możliwym zatruciem czadem.



Policjanci kolejny raz wykazali się odwagą oraz zdecydowanym działaniem udowadniają, że słowa roty ślubowania „strzec bezpieczeństwa państwa i obywateli, nawet z narażeniem życia” nie są jedynie formalnością.



Przypominamy, że czad jest gazem niewyczuwalnym przez zmysły człowieka (bezwonny, bezbarwny i pozbawiony smaku), blokuje dostęp tlenu do organizmu-zajmuje jego miejsce w czerwonych ciałkach krwi, powodując przy długotrwałym narażeniu (w większych dawkach) śmierć przez uduszenie.



Zaczadzenia często wynikają po prostu z niewiedzy. Naprawdę niewiele potrzeba, aby nasze mieszkania i domy stały się bardziej bezpieczne. Przede wszystkim w domu lub mieszkaniu warto zainstalować czujkę tlenku węgla. Podstawową funkcją takiej czujki jest wykrywanie czadu i generowanie sygnałów alarmowych w sytuacji wykrycia jego nadmiernego stężenia w powietrzu. Podnosi ona poziom bezpieczeństwa w pomieszczeniach, zmniejsza ryzyko zaczadzenia oraz pozwala na szybką reakcję w sytuacji zagrożenia życia.



Do tragedii bardzo łatwo może dojść w niewietrzonych pomieszczeniach. Zaklejanie kratek wentylacyjnych, jak również brak regularnych kontroli drożności przewodów wentylacyjnych i kominowych zwiększa ryzyko zatruć. Problem z czadem narasta szczególnie w okresie jesienno-zimowym, kiedy dogrzewamy się, paląc w kominkach czy piecach.



Pamiętajmy o niebezpieczeństwie, jakie niesie ze sobą tlenek węgla i właściwie zabezpieczmy nasze domy i mieszkania, pozwoli to ochronić nasze życie oraz życie naszych bliskich.