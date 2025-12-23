Policyjni ratownicy już po egzaminach Data publikacji 23.12.2025 Powrót Drukuj W garnizonie opolskim zakończyło się szkolenie w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, a także doskonalenie zawodowe dla policjantów posiadających tytuł zawodowy ratownika i potwierdzających uprawnienia do wykonywania zadań związanych z udzielaniem kwalifikowanej pierwszej pomocy. Utrwalanie tego typu wiedzy i umiejętności jest niezwykle przydatne policjantom w codziennej służbie, albowiem usprawnia szybkie i skuteczne udzielanie pomocy m.in. ofiarom wypadków oraz zdarzeń nagłych.

Policjanci garnizonu opolskiego każdego dnia podejmują interwencje, które związane są z niesieniem pomocy. Niejednokrotnie również z ratowaniem życia i zdrowia ludzi. Dlatego tak ważne jest, aby mieli odpowiednie umiejętności, ponieważ często to właśnie oni są pierwsi na miejscu poważnych zdarzeń.

Każdy funkcjonariusz posiada podstawowe przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Jednak opolscy policjanci stale podnoszą swoje umiejętności. Podczas dwutygodniowego szkolenia w zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, które odbyło się na terenie Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Opolu, 12 policjantów odbywało zajęcia teoretyczne i praktyczne, które zakończyły się egzaminem m.in. z resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomie z elektronicznym monitorowaniem i oceną wykonywanych czynności wraz z możliwością wydruku danych lub zapisu graficznego.

Kolejną grupą policjantów, która w tym czasie doskonaliła swojej umiejętności i podeszła do egzaminu to 6 mundurowych, którzy posiadają uprawnienia ratownika. Takie uprawnienia uzyskuje się po ukończeniu szkolenia w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy KPP , które jest ważne przez 3 lata. Przed upływem ważności zaświadczenia, mundurowi-ratownicy biorą udział w tzw. recertyfikacji, czyli odnowieniu uprawnień. Odbywa się to podczas doskonalenia zawodowego, które systematycznie prowadzą wykwalifikowani i doświadczeni, policyjni instruktorzy z Wydziału Doboru i Szkolenia KWP w Opolu. Egzaminu recertyfikujący uprawnienia, składa się z 2 części. Pozytywnie zaliczona część teoretyczna uprawnia do przystąpienia do części praktycznej. Obejmuje ona tak jak w przypadku osób przystępujących do egzaminu z KPP wykonanie przez osobę zdającą dwóch losowo wybranych zadań sprawdzających praktyczne postępowanie w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz wykonanie resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomie.