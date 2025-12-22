Weszli przez balkon, aby udzielić mężczyźnie pomocy Data publikacji 22.12.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Opolu wspólnie ze strażakami Państwowej Straży Pożarnej w Opolu pomogli mężczyźnie, który upadł w mieszkaniu i wymagał pomocy medycznej. Policjanci zaalarmowani przez zaniepokojoną kobietę dostali się do mieszkania, przechodząc z sąsiedniego balkonu. Decyzją medyków mężczyzna został hospitalizowany.

Dyżurny Komisariatu Policji II w Opolu otrzymał zgłoszenie od zaniepokojonej kobiety, który prosiła o pomoc dla swojego sąsiada. Z mieszkania jak określiła zgłaszająca, dobiegały „agonalne jęki”. Bardzo martwiła się o mężczyznę, który miał być po dwóch wypadkach. Natychmiast na miejsce skierowani zostali policjanci z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Opolu, którzy w tym dniu pełnili służbę patrolową. Po wbiegnięcie na 3 piętro bloku okazało się, że drzwi mieszkania są zamknięty, a zza nich faktycznie dochodzą niezrozumiałe odsłony wydawane przez mężczyznę. Policjanci podjęli decyzję, aby do mieszkania dostać się przez balkon. Na miejsce wezwani zostali również strażacy, którzy wybili szybę w drzwiach balkonowych. Po wejściu do lokalu mundurowi znaleźli leżącego na podłodze 65-letniego mężczyznę, który przy upadku doznał urazu i nie był w stanie sam podnieść się z podłogi i wezwać pomocy. Na miejsce skierowana została karetka pogotowia. Decyzją medyków mężczyzna został hospitalizowany.