Wyjątkowa policyjna przygoda z WOŚP w KPP Kluczbork Data publikacji 19.12.2025 Powrót Drukuj Komenda Powiatowa Policji w Kluczborku aktywnie włączyła się w tegoroczny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, wystawiając na licytację wyjątkowy voucher – dzień spędzony z kluczborskimi policjantami. Zwycięzcą licytacji został pan Tobiasz, który miał okazję od środka poznać codzienną służbę funkcjonariuszy.

W ramach wylicytowanego na aukcji vouchera pan Tobiasz spędził w Komendzie Powiatowej Policji w Kluczborku dzień pełen wrażeń, nowych doświadczeń i praktycznej wiedzy. Gość towarzyszył policjantom podczas różnych czynności służbowych, poznając specyfikę pracy poszczególnych komórek organizacyjnych.

Podczas wizyty uczestniczył m.in. w szkoleniu prowadzonym dla funkcjonariuszy, a także miał możliwość zobaczenia pomieszczeń dla osób zatrzymanych. Następnie wraz z policjantami wydziału ruchu drogowego wyjechał na drogi powiatu, gdzie mógł obserwować, jak wygląda codzienna służba mundurowych dbających o bezpieczeństwo uczestników ruchu.

Kolejnym punktem programu było szkolenie z zakresu technik i taktyk interwencji, a także czas spędzony na policyjnej siłowni. Pan Tobiasz poznał również pracę technika kryminalistyki – dowiedział się, jak pobierane są odciski palców oraz na czym polega jego codzienna służba.

Dziękujemy panu Tobiaszowi za wylicytowanie vouchera oraz wsparcie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Mamy nadzieję, że był to dzień pełen satysfakcji, pozytywnych emocji i niezapomnianych przygód, który na długo pozostanie w pamięci naszego gościa.