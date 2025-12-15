Podpisanie listu intencyjnego o budowie nowej komendy Data publikacji 15.12.2025 Powrót Drukuj W Urzędzie Miejskim w Namysłowie odbyła się uroczystość podpisania listu intencyjnego dotyczącego budowy nowej siedziby namysłowskiej komendy. W wydarzeniu wziął udział Komendant Wojewódzki Policji w Opolu nadinsp. Magdalena Nguyen-Fudala oraz jej Zastępca insp. Zbigniew Stanowski, a także przedstawiciele administracji samorządowej. Podpisanie dokumentu to ważny krok w kierunku poprawy warunków służby funkcjonariuszy oraz zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców całego powiatu namysłowskiego.

Uroczystość związana z podpisaniem listu intencyjnego dotyczącej budowy nowej siedziby jednostki Policji odbyła się w poniedziałek, 15 grudnia br. w Urzędzie Miejskim w Namysłowie. W wydarzeniu uczestniczył Komendant Wojewódzki Policji w Opolu nadinsp. Magdalena Nguyen-Fudala, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu insp. Zbigniew Stanowski, Starosta Namysłowski Artur Włodarczyk, Burmistrz Namysłowa Jacek Fior oraz wójtowie z powiatu namysłowskiego. W spotkaniu wzięli również udział namysłowscy policjanci oraz pracownicy cywilni. Powiat namysłowski zamieszkuje blisko 43 tysiące mieszkańców, a w Komendzie Powiatowej Policji w Namysłowie jest 89 etatów policyjnych oraz 15 etatów cywilnych.

Spotkanie rozpoczęło się od oficjalnego powitania uczestników oraz wystąpienia Komendanta Powiatowego Policji w Namysłowie insp. Przemysława Stankiewicza, który podkreślił znaczenie inwestycji dla lokalnej społeczności.

Następnie przystąpiono do podpisania listu intencyjnego, na którym złożyli podpisy przedstawiciele Policji oraz gminy. Zawarte porozumienie stanowi fundament do dalszych działań związanych z budową nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie.

Realizacja inwestycji to istotny krok w kierunku zapewnienia policjantom nowoczesnych warunków służby, a mieszkańcom powiatu – jeszcze większego poczucia bezpieczeństwa. Dzięki współpracy wielu instytucji powstanie obiekt, który przez długie lata będzie służył społeczności lokalnej i zwiększy skuteczność działania służb mundurowych w regionie.