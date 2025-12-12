Nowe narzędzia w walce z przestępczością - szkolenie opolskich kryminalnych Data publikacji 12.12.2025 Powrót Drukuj W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu odbyło się szkolenie dla funkcjonariuszy służby kryminalnej garnizonu opolskiego. Tematem przewodnim było pozyskiwanie i efektywne wykorzystywanie danych gromadzonych przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG). To kolejny krok w zacieśnianiu współpracy i wyposażaniu policjantów w nowoczesne narzędzia do zwalczania przestępczości, w szczególności oszustw ubezpieczeniowych.

W czwartek, 11 grudnia br. kryminalni z garnizonu opolskiego uczestniczyli w szkoleniu, zorganizowanym przez Wydział Wywiadu Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. Wydarzenie było rezultatem i kontynuacją wspólnych działań, które odbywają się na mocy porozumienia o współpracy w zakresie wymiany informacji i udostępniania danych pomiędzy Komendą Główną Policji a Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym.

Doskonalenie zawodowe zostało zrealizowane przy wsparciu ekspertów z Działu Analiz Nadużyć Ubezpieczeniowych Departamentu Zasobów Informacyjnych i Analiz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego – Pana Zbigniewa Stochowicza oraz Kamila Koca.



Współczesna przestępczość staje się coraz bardziej złożona, a oszustwa ubezpieczeniowe powodują olbrzymie straty, które w efekcie obciążają wszystkie uczciwie ubezpieczone osoby. Dlatego tak ważne jest stałe podnoszenie kwalifikacji funkcjonariuszy i wyposażanie ich w wiedzę o najnowszych metodach pozyskiwania i analizowania danych. Dostęp do zasobów UFG pozwala na identyfikowanie powiązań między zdarzeniami, wykrywanie nielegalnej działalności i schematów działania przestępców.



Dzięki tego typu szkoleniom opolscy policjanci zyskują cenną wiedzę, która przyczyni się do zwiększenia skuteczności w wykrywaniu i zwalczaniu przestępczości ubezpieczeniowej, chroniąc tym samym interesy państwa i jego obywateli.