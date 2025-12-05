Jak bezpiecznie przetrwać szał świątecznych zakupów Data publikacji 05.12.2025 Powrót Drukuj Przed nami najbardziej intensywny okres zakupów w roku, kiedy aż 3 grudniowe niedziele są handlowe, a gorączka poszukiwania idealnych prezentów osiąga apogeum. W tym czasie, niestety, wzrasta również ryzyko kradzieży, oszustw i nieprzemyślanych decyzji. Pamiętaj, że bezpieczeństwo Twoje i Twojego portfela jest najważniejsze!

Profilaktyka i uświadamianie o potencjalnych zagrożeniach są kluczowe, aby zapobiec kradzieżom, oszustwom i niepotrzebnemu stresowi. Tylko świadome i odpowiedzialne działania zapewnią bezpieczeństwo w ferworze świątecznych zakupów. Dlatego przygotowaliśmy ten krótki poradnik, zawierający najważniejsze zasady, które pozwolą Ci cieszyć się świętami bez przykrych niespodzianek.

Bezpieczeństwo w sklepie i galerii

W tłumie łatwo o dekoncentrację i zgubienie cennego przedmiotu. Złodzieje i kieszonkowcy wykorzystują pośpiech i świąteczne roztargnienie. Pamiętaj:

trzymaj gotówkę i dokumenty blisko. Portfel, telefon i dokumenty przechowuj w wewnętrznych kieszeniach kurtki, marynarki lub w torebce noszonej z przodu, na ukos przez ciało. Unikaj noszenia portfela w tylnej kieszeni spodni lub w otwartej torbie na zakupy;

nie trać z oczu toreb ze sprawunkami. Jeśli korzystasz z wózka lub koszyka, nie zostawiaj torebki ani portfela w koszyku bez nadzoru, nawet na chwilę. Wystarczy ułamek sekundy, by złodziej wykorzystał Twoją nieuwagę;

płać kartą z uwagą. Podczas płatności kartą zasłaniaj dłonią klawiaturę terminala. Sprawdzaj, czy w pobliżu nie ma nieautoryzowanych urządzeń (skimmerów) i nigdy nie podawaj kodu PIN osobom trzecim.

Bezpieczeństwo na zakupach online

Okres świąteczny to złoty czas dla cyberprzestępców, którzy liczą na naszą pośpiech i chęć znalezienia superokazji. Dlatego też:

sprawdzaj sprzedawców i opinie. K upuj tylko w sprawdzonych i znanych sklepach internetowych. Zawsze sprawdzaj opinie o sprzedawcy (szczególnie na mniej znanych platformach) oraz to, jak długo dany sprzedawca działa na rynku;

ostrożnie z "Super Okazjami". Zbyt niska cena jest sygnałem alarmowym! Oszuści często kuszą nierealnie dobrymi ofertami, aby wyłudzić płatność. Jeśli oferta jest za dobra, by była prawdziwa, prawdopodobnie jest oszustwem;

bezpieczne płatności i połączenia. Używaj tylko bezpiecznych metod płatności (szybki przelew, płatność kartą przez zaufanego operatora). Upewnij się, że strona, na której płacisz, ma symbol kłódki obok adresu i zaczyna się od https:// . Unikaj płacenia za pomocą linków przesłanych w wiadomościach e-mail lub SMS-ach;

odbiór przesyłek. Jeśli dostajesz SMS lub e-mail z informacją o dopłacie do przesyłki za kilka groszy – to oszustwo! Nie klikaj w link i nie podawaj danych do logowania do banku.

Bezpieczeństwo za kierownicą

Samochód ułatwia życie dowożąc, nas w dowolne miejsce. Warto jednak pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa:

piłeś, nie jedź!

zwolnij. Pośpiech jest złym doradcą i sprawia, że skutki naszego działania mogą być znacznie poważniejsze;

zasada ograniczonego zaufania. Na drodze mogą pojawić się kierowcy, którzy wyjeżdżają ze swoich parkingów okazjonalnie;

zachowaj szczególną ostrożność na zatłoczonych i zapełnionych parkingach. Zapamiętaj, gdzie zaparkowałeś samochód;

nie zostawiaj wartościowych rzeczy w samochodzie.

Miesiąc świątecznych zakupów to czas radości, ale i wzmożonej aktywności zarówno handlowej, jak i przestępczej. Pamiętaj, że profilaktyka jest najskuteczniejszym prezentem, jaki możesz sobie podarować! Lepiej być zapobiegliwym i bezpiecznym niż później żałować. Ciesz się zakupami, ale rób je z głową. Gdy jednak wydarzy się coś złego, zachowaj spokój i zadzwoń na numer alarmowy 112.