Pod groźbą pobicia wymuszał pieniądze od 12-latka - grozi mu do 10 lat więzienia Data publikacji 03.12.2025 Powrót Drukuj Kryminalni z Brzegu zatrzymali 17-letniego mieszkańca miasta, który miał groźbą pobicia wymuszać pieniądze od 12-latka. Pod takim żądaniem młody mężczyzna ukradł ponad 20 000 złotych. Podejrzany usłyszał zarzut kradzieży rozbójniczej, do którego się przyznał. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności. Apelujemy do wszystkich rodziców i opiekunów, by od najmłodszych lat rozmawiali z dziećmi i informowali jak się zachować, kiedy dochodzi do podobnych sytuacji.

Kilka dni temu do Komendy Powiatowej Policji w Brzegu zgłosiły się dwie pokrzywdzone kobiety. Z przekazanych informacji wynikało, że od dłuższego czasu znikały im z domu pieniądze. Starsza z kobiet zorientowała się, że brakuje jej 10 000 złotych, natomiast młodszej zniknęło 2 500 euro.

Funkcjonariusze, którzy zajęli się sprawą ustalili, że za kradzieżą może stać 17-letni mieszkaniec Brzegu. Śledczy wykonali szereg czynności w sprawie i zabezpieczyli dowody. Zebrane materiały pozwoliły na ustalenie przebiegu zdarzenia, które potwierdziły relacje pokrzywdzonych. Jak wynikało z ustaleń śledczych, młody mężczyzna od czerwca br. groził pobiciem 12-letniemu synowi jednej z poszkodowanych. Chłopiec z obawy o własne zdrowie wynosił oszczędności należące do jego mamy i babci. Podejrzany przez minione pół roku wymusił od nieletniego ponad 20 000 złotych.

Śledczy ustalili tożsamość podejrzewanego i zatrzymali nastolatka w mieszkaniu. Stamtąd trafił do brzeskiej komendy, gdzie funkcjonariusze wykonali z nim niezbędne czynności. Młody mieszkaniec Brzegu usłyszał zarzut kradzieży rozbójniczej, do którego się przyznał. Grozi mu teraz kara do 10 lat więzienia.

Apelujemy do wszystkich rodziców i opiekunów! Już od najmłodszych lat rozmawiajmy z dziećmi, jak się zachować kiedy dochodzi do podobnych sytuacji. Budujmy z naszymi pociechami więź, by nie bały się zwrócić do nas po pomoc. Warto wspólnie omówić, jak należy się zachować gdy ktoś robi im krzywdę, grozi bądź wymusza określone zachowanie. Taka rozmowa może uchronić zarówno dzieci, jak i dorosłych przed niebezpiecznymi sytuacjami.

