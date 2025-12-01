Nowi funkcjonariusze dołączyli do garnizonu opolskiej Policji Data publikacji 01.12.2025 Powrót Drukuj Trzydziestu sześciu nowych policjantów rozpoczęło dziś swoją drogę służbową w szeregach opolskiej Policji. Uroczyście za nadinsp. Magdaleną Nguyen-Fudalą - Komendantem Wojewódzkim Policji w Opolu, wypowiedzieli słowa roty ślubowania. W wydarzeniu uczestniczył również Wicewojewoda Opolski Pan Sławomir Gradzik, który pogratulował nowym funkcjonariuszom i życzył im powodzenia w realizacji przyszłych zadań służbowych.

W sali im. insp. Wiktora Ludwikowskiego odbyło się dziś (01.12) uroczyste ślubowanie nowo przyjętych policjantów. W gronie uczestników znaleźli się ich przyszli przełożeni oraz rodziny. Nadinsp. Magdalena Nguyen-Fudala podkreśliła, że służba w Policji to droga wymagająca. Stawia wysokie oczekiwania, żąda odpowiedzialności oraz odwagi i konsekwencji. Pani Komendant podkreśliła, że obecność nowo przyjętych funkcjonariuszy świadczy o ich determinacji, dojrzałości i świadomym wyborze tej ścieżki. Głos zabrał także Wicewojewoda Opolski Pan Sławomir Gradzik, który w swoim wystąpieniu życzył nowym policjantom powodzenia w realizacji zadań służbowych.

Po ukończeniu kilkumiesięcznego szkolenia podstawowego nowi policjanci trafią do jednostek na terenie województwa opolskiego. Zasilą komendy w Opolu, Brzegu, Kędzierzynie-Koźlu, Krapkowicach, Prudniku, Strzelcach Opolskich oraz Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Opolu. Tam rozpoczną swoją codzienną służbę na rzecz bezpieczeństwa lokalnych społeczności.

Przypominamy, że osoby zainteresowane wstąpieniem do służby w Policji, znajdą szczegółowe informacje o wymaganiach, przebiegu rekrutacji i niezbędnych dokumentach na specjalnie przygotowanej stronie internetowej. To praktyczne kompendium wiedzy dla kandydatów.