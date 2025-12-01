Nowi funkcjonariusze dołączyli do garnizonu opolskiej Policji - Aktualności - Policja Opolska

Aktualności

Rozmiar czcionki

czcionka normalna
czcionka średnia
czcionka duża

Nowi funkcjonariusze dołączyli do garnizonu opolskiej Policji

Data publikacji 01.12.2025
Powrót
Drukuj

Trzydziestu sześciu nowych policjantów rozpoczęło dziś swoją drogę służbową w szeregach opolskiej Policji. Uroczyście za nadinsp. Magdaleną Nguyen-Fudalą - Komendantem Wojewódzkim Policji w Opolu, wypowiedzieli słowa roty ślubowania. W wydarzeniu uczestniczył również Wicewojewoda Opolski Pan Sławomir Gradzik, który pogratulował nowym funkcjonariuszom i życzył im powodzenia w realizacji przyszłych zadań służbowych.

W sali im. insp. Wiktora Ludwikowskiego odbyło się dziś (01.12) uroczyste ślubowanie nowo przyjętych policjantów. W gronie uczestników znaleźli się ich przyszli przełożeni oraz rodziny. Nadinsp. Magdalena Nguyen-Fudala podkreśliła, że służba w Policji to droga wymagająca. Stawia wysokie oczekiwania, żąda odpowiedzialności oraz odwagi i konsekwencji. Pani Komendant podkreśliła, że obecność nowo przyjętych funkcjonariuszy świadczy o ich determinacji, dojrzałości i świadomym wyborze tej ścieżki. Głos zabrał także Wicewojewoda Opolski Pan Sławomir Gradzik, który w swoim wystąpieniu życzył nowym policjantom powodzenia w realizacji zadań służbowych.

Po ukończeniu kilkumiesięcznego szkolenia podstawowego nowi policjanci trafią do jednostek na terenie województwa opolskiego. Zasilą komendy w Opolu, Brzegu, Kędzierzynie-Koźlu, Krapkowicach, Prudniku, Strzelcach Opolskich oraz Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Opolu. Tam rozpoczną swoją codzienną służbę na rzecz bezpieczeństwa lokalnych społeczności.

Przypominamy, że osoby zainteresowane wstąpieniem do służby w Policji, znajdą szczegółowe informacje o wymaganiach, przebiegu rekrutacji i niezbędnych dokumentach na specjalnie przygotowanej stronie internetowej. To praktyczne kompendium wiedzy dla kandydatów.

 

 

Powrót na górę strony