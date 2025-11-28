Opolscy kontrterroryści organizatorami szkolenia z medycyny pola walki Data publikacji 28.11.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Opolu zorganizowali pięciodniowe szkolenie z zakresu medycyny pola walki, w którym uczestniczyli funkcjonariusze z jednostek specjalnych z Bydgoszczy, Białegostoku, Szczecina, Wrocławia oraz Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji BOA. Intensywne zajęcia odbywały się we współpracy z medykami z Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego. Przeprowadzone szkolenie pozwoliło na wymianę doświadczeń pomiędzy policjantami a medykami, a także na ujednolicenie procedur medycznych stosowanych podczas działań wysokiego ryzyka.

Na początku szkolenia ratownicy medyczni zapoznali uczestników z podstawami anatomii oraz patofizjologii. Medycy dokładnie omówili procedury ratownicze, jakie są stosowane w warunkach wysokiego ryzyka. Policjanci analizowali mechanizmy najczęściej występujących obrażeń, takich jak krwotoków, niedrożności dróg oddechowych, urazów klatki piersiowej czy hipotermii. Funkcjonariusze poznawali również zasady szybkiego reagowania w sytuacjach, w których zaledwie sekundy decydują o życiu poszkodowanego.

Największym wyzwaniem okazała się część praktyczna, podczas której komandosi realizowali bardzo realistyczne scenariusze z udziałem pozorantów oraz warunków, które występują na polu walki. Dynamiczne ćwiczenia odwzorowywały skrajnie trudne warunki działań taktycznych, w których wystąpiła konieczność ratowania czyjegoś życia lub zdrowia. Wszystkie symulacje wykonywano pod presją czasu i ostrzałem amunicji ćwiczebnej i ślepej, a także w ograniczonej widoczności i przy użyciu podstawowych środków medycznych.

W ostatnim dniu zajęć z uczestnikami szkolenia spotkał się I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu insp. Krzysztof Buchała. W spotkaniu z komandosami uczestniczył również Dyrektor Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego Pan Jarosław Kostyła oraz Kierownik Filii Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na Opolszczyźnie Pan Mateusz Rak.

Komendant podziękował medykom za zaangażowanie w organizację szkolenia. Podkreślił, że przeprowadzone zajęcia pozwoliły na wymianę doświadczeń pomiędzy funkcjonariuszami z jednostek bojowych a medykami, a także na ujednolicenie procedur medycznych stosowanych podczas działań wysokiego ryzyka. Insp. Krzysztof Buchała słowa podziękowania skierował również w stronę kontrterrorystów za aktywny udział w ćwiczeniach oraz ich codzienną, niezwykle niebezpieczną służbę.

Podczas zakończenia wydarzenia podziękowania uczestnikom złożył również Dyrektor Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego Pan Jarosław Kostyła. Pan Dyrektor był pod wrażeniem przeprowadzonego szkolenia, zapowiadając jednocześnie, że ćwiczenia medyków z policjantami SPKP Opole nie są ostatnią wspólnie zorganizowaną inicjatywą.

Regularne szkolenia, wymiana doświadczeń i współpraca ze służbami ratowniczymi pozwala funkcjonariuszom pododdziałów kontrterrorystycznych podnosić poziom gotowości i skuteczności działania, zapewniając bezpieczeństwo zarówno osobom postronnym jaki i sobie samym.