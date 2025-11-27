Regionalny wymiar bezpieczeństwa – konferencja z udziałem Ministra Tomasza Siemoniaka i Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu

W Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu odbyła się konferencja pod nazwą „Regionalny Wymiar Bezpieczeństwa", zorganizowana przez Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego, Fundację Forum Bezpieczeństwa oraz Samorząd Województwa Opolskiego. W wydarzeniu uczestniczył Minister Tomasz Siemoniak, a garnizon opolski reprezentował Komendant Wojewódzki Policji w Opolu nadinsp. Magdalena Nguyen-Fudala wraz z Zastępcami. Konferencja stanowiła okazję do wymiany doświadczeń, prezentacji dobrych praktyk oraz omówienia kierunków dalszego wzmacniania bezpieczeństwa w województwie opolskim.

W dniu 27 listopada br. Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w Opolu odwiedziło wielu ekspertów z dziedziny bezpieczeństwa publicznego. Wszystko to za sprawą konferencji pn . „Regionalny Wymiar Bezpieczeństwa", zorganizowanej przez Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego, Fundację Forum Bezpieczeństwa oraz Samorząd Województwa Opolskiego. Wydarzenie zgromadziło znamienitych gości, wśród których był Pan Tomasz Siemoniak - Minister, członek Rady Ministrów i Koordynator Służb Specjalnych. Garnizon opolski reprezentował Komendant Wojewódzki Policji w Opolu nadinsp . Magdalena Nguyen-Fudala wraz z I Zastępcą insp. Krzysztofem Buchałą oraz Zastępcą insp. Zbigniewem Stanowskim. W spotkaniu uczestniczyli również policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Opolu. Wśród uczestników konferencji nie zabrakło przedstawicieli m.in. administracji rządowej i publicznej, służb mundurowych oraz kadry akademickiej.

Wydarzenie rozpoczęło się od briefingu prasowego z udziałem Koordynatora Służb Specjalnych Tomasza Siemoniaka, Wojewody Opolskiego Moniki Jurek, Członka Zarządu Województwa Opolskiego Roberta Węgrzyna oraz Starosty Nyskiego Daniela Palimąki. Następnie poruszone zostały tematy związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem, zwłaszcza w kontekście regionalnym.

W pierwszej kolejności poruszono tematykę zagrożenia hybrydowego, podkreślając konieczność szybkiego reagowania społeczeństwa na wszelkie zauważalne nieprawidłowości oraz właściwego przekazywania informacji. Kolejno zwrócono uwagę na bezpieczeństwo informacyjne, kładąc ogromny nacisk na podatność młodych ludzi na dezinformację oraz ich aktywność w sieci. Następnie prelegenci przedstawili uczestnikom wydarzenia kwestie związane z odpornością społeczną oraz rolę organizacji społeczeństwa obywatelskiego, bazując na ubiegłorocznej powodzi, jaka miała miejsce na terenie Opolszczyzny.

Konferencja stanowiła doskonałą okazję do wymiany doświadczeń, prezentacji dobrych praktyk oraz omówienia kierunków dalszego wzmacniania bezpieczeństwa w województwie opolskim. Organizatorom zależało na stworzeniu przestrzeni idealnej do dialogu, która w dalszej perspektywie przełoży się na jeszcze skuteczniejsze działania na rzecz mieszkańców Opolszczyzny.