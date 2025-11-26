Domowy oprawca zatrzymany przez kluczborskich policjantów-sąd zastosował areszt Data publikacji 26.11.2025 Powrót Drukuj Kluczborscy policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o znęcanie się nad swoją partnerką. Agresywny i pijany 30-latek, z nożem w ręce, groził, że zabije byłą partnerkę i jej dziecko. Wcześniej okaleczył sam siebie. Mundurowi obezwładnili agresora i osadzili w policyjnym areszcie. Na wniosek śledczych sąd aresztował mężczyznę na 3 miesiące. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

W weekend dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku otrzymał zgłoszenie o awanturze domowej, gdzie 30-letni pijany mężczyzna grozi, że zabije byłą partnerkę i jej dziecko. Agresor swoje groźby wykrzykiwał, mając w ręce nóż. Natychmiast na miejsce zostali wysłani kluczborscy policjanci, którzy szybko i zdecydowanie zareagowali. Jak się okazało, mężczyzna znajdował się pod działaniem alkoholu, był bardzo agresywny wobec swojej partnerki. Kobieta nie mogła uspokoić byłego partnera ani wyprosić go z mieszkania. W rodzinie była już wszczęta procedura „Niebieskiej Karty”. Mundurowi zatrzymali mężczyznę i osadzili w policyjnym areszcie. Na wniosek śledczych sąd na czas trwającego postępowania orzekł wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci 3-miesięcznego aresztu. Za kierowanie gróźb karalnych, uszkodzenie ciała i znęcanie się nad rodziną podejrzanemu grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.



Przypominamy, że każdy przypadek przemocy domowej traktowany jest z najwyższą powagą i spotyka się ze stanowczą reakcją. Jeżeli jesteś pokrzywdzoną / pokrzywdzonym przemocą domową pamiętaj, że nie jesteś sama /sam. Poniżej zamieszczamy informacje, gdzie można szukać pomocy w przypadku przemocy domowej. Jeżeli jesteś świadkiem stosowania przemocy, nie bądź obojętny na cudzą krzywdę. Zareaguj, twoje zgłoszenie może uratować komuś życie. Pamiętaj, że zgłoszenie może być anonimowe.

