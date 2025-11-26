Opolska policjantka na podium w międzynarodowych biegach Data publikacji 26.11.2025 Powrót Drukuj Opolska policjantka, asp. Beata Szatka, wzięła udział w Mistrzostwach Europy Policji w Biegach Przełajowych w Holandii, w miejscowości Soest. Policyjna drużyna kobiet, z Beatą w składzie, pokonała trudną trasę w imponującym tempie, zdobywając 3. miejsce w Europie. Tym samym funkcjonariuszki świetnie zaprezentowały polską Policję na arenie międzynarodowej, udowodniając tym samym, że można łączyć pasję ze służbą w naszej formacji.

Wielokrotnie wspominaliśmy o naszej koleżance, asp. Beacie Szatce, która nie spoczywa na laurach i co chwilę zaskakuje nowymi sukcesami sportowymi. Policjantka Wydziału Konwojowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu od lat jest pasjonatką biegów, a jej determinacja, sumienność i ciężkie treningi przekładają się na sportowe osiągnięcia. Mundurowa regularnie bierze udział w zawodach na terenie kraju, ale w ciągu ostatniego miesiąca funkcjonariuszka postanowiła podbić Europę.

W dniach 16-19 listopada br. Beata wzięła udział w Mistrzostwach Europy Policji w Biegach Przełajowych w Holandii, w miejscowości Soest. Opolska policjantka wystartowała w zawodach ze swoimi 4 koleżankami z formacji. Mundurowe przygotowywały się do międzynarodowej rywalizacji pod czujnym okiem mł . insp. Macieja Wojciechowskiego, trenera polskiej Reprezentacji Policji.10-kilometrowa trasa holenderskiego biegu była pełna przeszkód i utrudnień, które wymagały ciągłej koncentracji i doskonałej kondycji. Podbiegi, porozrzucane konary, a nawet 300-metrowy odcinek w głębokim piachu, to tylko nieliczne przeszkody, jakie przygotowali dla uczestników organizatorzy biegu.

Wymagająca trasa nie była jednak dla mundurowej drużyny kobiet wyzwaniem nie do pokonania. Policjantki wywalczyły 3. miejsce w europejskich mistrzostwach. Przed nimi uplasowały się drużyny z Wielkiej Brytanii oraz Niemiec. Funkcjonariuszki świetnie zaprezentowały polską Policję na arenie międzynarodowej, udowodniając tym samym, że można łączyć pasję ze służbą w naszej formacji. Gratulujemy brązowego medalu i życzymy kolejnych sukcesów.