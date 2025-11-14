Opolskie policjantki świętowały 100-lecie Kobiet w Policji - uroczysty spektakl w Teatrze im. Jana Kochanowskiego Data publikacji 14.11.2025 Powrót Drukuj Z okazji 100-lecia Kobiet w Policji w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu odbyło się wyjątkowe wydarzenie zorganizowane z inicjatywy Komendanta Miejskiego Policji w Opolu, insp. Rafała Drozdowskiego. Spotkanie to było okazją do uhonorowania wszystkich kobiet pełniących służbę i pracujących w strukturach Policji oraz wyrażenia uznania dla ich codziennego zaangażowania i profesjonalizmu.

13 listopada, z inicjatywy Komendanta Miejskiego Policji w Opolu, insp. Rafała Drozdowskiego odbyło się wyjątkowe spotkanie w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu. Na to szczególne wydarzenie zaproszone zostały policjantki i pracownice cywilne Policji, a także przedstawicielki najważniejszych instytucji i organizacji samorządowych, z którymi policjanci współpracują na co dzień. W uroczystości uczestniczyła również Komendant Wojewódzka Policji w Opolu, nadinsp. Magdalena Nguyen-Fudala.

Wśród uczestniczek spotkania znalazły się przedstawicielki Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, policjantki z komend powiatowych województwa opolskiego, a także policjantki i pracownice cywilne z Komendy Miejskiej Policji w Opolu oraz jednostek jej podległych.

Podczas uroczystości Komendant Miejski Policji w Opolu, insp. Rafał Drozdowski, przywitał wszystkich gości i uczestniczki wydarzenia, dziękując im za codzienną służbę i wkład w budowanie bezpieczeństwa mieszkańców naszego miasta oraz całego regionu.

Zwieńczeniem spotkania był spektakl pt. „Moralność pani Dulskej”, przygotowany przez Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu, który dostarczył uczestniczkom wielu wzruszeń i refleksji.