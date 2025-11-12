Policjanci zatrzymali podejrzanego o serię włamań - straty sięgają 250 tysięcy złotych Data publikacji 12.11.2025 Powrót Drukuj Mężczyzna podejrzany o 8 kradzieży z włamaniem na terenie miasta i powiatu opolskiego został zatrzymany przez kryminalnych Komendy Miejskiej Policji w Opolu. Policjanci przy 37-latku znaleźli kilka porcji narkotyków oraz część ze skradzionych przedmiotów. Pokrzywdzeni swoje straty oszacowali na blisko 250 000 złotych. Mężczyzna działał w warunkach multirecydywy, dlatego grozi mu aż do 15 lat więzienia. Decyzją sadu został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.

Od kilku tygodni do policjantów z Opola docierały zgłoszenia dotyczące włamywacza, który w nocy okradał domy jednorodzinne na terenie miasta i powiatu. Jego łupem padały pieniądze, biżuteria i zegarki, dokumenty i inne wartościowe rzeczy. Pokrzywdzeni swoje straty oszacowali na blisko 250 000 złotych.

Sprawą od razu zajęli się kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Opolu, którzy zabezpieczyli liczne ślady i dowody oraz przesłuchali świadków i pokrzywdzonych. Rozpoczęli typowanie osoby mogącej odpowiadać za te przestępstwa. Ich ustalenia pozwoliły na namierzenie podejrzewanego. 7 listopada, przed południem, mężczyzna został zatrzymany w swoim samochodzie, chwilę po tym, jak dokonał kolejnego włamania. 37-latek został przewieziony do jednostki Policji. W jego pojeździe kryminalni zabezpieczyli kilka gramów amfetaminy i marihuany oraz skradzione wcześniej rzeczy, m.in. zegarki, biżuterię, monety oraz dokumenty.

Zatrzymany 37-latek działał w warunkach multirecydywy, ponieważ w 2023 roku wyszedł z zakładu karnego, gdzie odbywał wcześniej zasądzoną karę za podobne przestępstwa. Decyzją sądu, na wniosek policjantów i prokuratury, został on tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu do 15 lat więzienia.