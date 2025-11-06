Komendant Wojewódzki Policji w Opolu z wizytą w Policji Nadrenii-Palatynatu Data publikacji 06.11.2025 Powrót Drukuj Komendant Wojewódzki Policji w Opolu nadinsp. Magdalena Nguyen-Fudala razem ze swoim Zastępcą insp. Zbigniewem Stanowskim spotkali się z kadrą kierowniczą Policji landu Nadrenia – Palatynat. Głównym założeniem wizyty opolskiego kierownictwa w Republice Federalnej Niemiec była wymiana doświadczeń w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz omówienie wspólnych inicjatyw i partnerstwa w zapewnianiu bezpieczeństwa po obu stronach granicy. Podczas zagranicznej wizytacji przedstawiciele opolskiego garnizonu spotkali się m.in. z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Sportu Nadrenii-Palatynatu Panem Michaelem Eblingiem.

W dniach od 3 do 5 listopada 2025 roku, Komendant Wojewódzki Policji w Opolu nadinsp. Magdalena Nguyen-Fudala wraz z Zastępcą insp. Zbigniewem Stanowskim gościli w Policji Nadrenii-Palatynatu Republiki Federalnej Niemiec. Kilkudniowa wizyta była doskonałą okazją do omówienia wspólnych inicjatyw i partnerstwa w zapewnianiu bezpieczeństwa po obu stronach granicy. Podczas spotkania funkcjonariusze wymieniali również swoje doświadczenia w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości.

Podczas zagranicznej wizyty nadinsp. Magdalena Nguyen-Fudala i insp. Zbigniew Stanowski spotkali się z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Sportu Nadrenii-Palatynatu Panem Michaelem Eblingiem. Spotkanie było istotnym elementem, trwającej od 2014 roku, współpracy pomiędzy polską a niemiecką Policją. W trakcie wizyty w Republice Federalnej Niemiec nadinsp. Magdalena Nguyen-Fudala i insp. Zbigniew Stanowski odwiedzili Komendę Policji ELT (Akcja – Logistyka – Technika) w Mainz – Hechtsheim, gdzie spotkali się z komendantem tamtejszej jednostki. Niemieccy policjanci omówili strukturę organizacyjną miejscowej komendy oraz zaprezentowali przedstawicielom opolskiego garnizonu najnowsze wyposażenie funkcjonariuszy i flotę policyjną, wykorzystywaną w trakcie codziennej służby.