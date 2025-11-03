Rowerzysta zatrzymany z narkotykami Data publikacji 03.11.2025 Powrót Drukuj Podczas nocnej służby, kluczborscy policjanci patrolujący ulice miasta zatrzymali 27-letniego mężczyznę jadącego na rowerze. Rowerzysta na widok oznakowanego radiowozu gwałtownie zmienił kierunek jazdy, skręcając w boczną uliczkę. Swoim zachowaniem wzbudził podejrzenia funkcjonariuszy, którzy postanowili go skontrolować. Mężczyzna posiadał przy sobie woreczki strunowe z suszem roślinnym i białą substancją, które okazały się marihuaną i amfetaminą. Za posiadanie znacznej ilości narkotyków zatrzymanemu grozi kara do 10 lat więzienia.

Policjanci z ogniwa patrolowo-interwencyjnego Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku podczas nocnej służby zauważyli mężczyznę kierującego rowerem, który na ich widok zmienił kierunek jazdy, wjeżdżając w boczną uliczkę. Nietypowe zachowanie mężczyzny wzbudziło zainteresowanie funkcjonariuszy. Podczas czynności policjanci ujawnili przy mężczyźnie woreczki strunowe z suszem roślinnym oraz woreczki strunowe z białą substancją. Wstępne badania narkotesterem potwierdziły, że jest to marihuana i amfetamina. 27-latek przyznał, że substancje należą do niego i są przeznaczone wyłącznie na jego własny użytek.



Mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do policyjnego aresztu. W toku dalszych czynności funkcjonariusze przeszukali miejsce jego zamieszkania. W mieszkaniu policjanci ujawnili znaczną ilość narkotyków oraz gotówkę mogącą pochodzić z przestępczego procederu. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie zarzutów posiadania znacznej ilości substancji psychotropowych i środków odurzających. Za posiadanie znacznych ilości środków odurzających podejrzanemu grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.