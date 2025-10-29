35 nowych funkcjonariuszy rozpoczęło służbę w opolskim garnizonie Policji Data publikacji 29.10.2025 Powrót Drukuj W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu odbyła się uroczystość ślubowania 35 nowo przyjętych funkcjonariuszy. W obecności kierownictwa, przełożonych oraz najbliższych, młodzi policjanci wypowiedzieli słowa roty ślubowania. Dla każdego z nich był to wyjątkowy moment – symboliczny początek zawodowej drogi w formacji, w której na co dzień liczy się odwaga, odpowiedzialność i gotowość do niesienia pomocy innym.

W sali imienia insp. Wiktora Ludwikowskiego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu odbyła się dziś wyjątkowa uroczystość. Przed insp. Krzysztofem Buchałą, I Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu, ślubowanie złożyło 35 nowych policjantów, którzy właśnie rozpoczęli swoją zawodową drogę w formacji.

Pan Komendant pogratulował nowym funkcjonariuszom wyboru tej odpowiedzialnej, ale zaszczytnej służby, życząc im wytrwałości, sukcesów i satysfakcji z pełnionych obowiązków.

Nowo przyjęci policjanci już wkrótce rozpoczną kilkumiesięczne szkolenie podstawowe, po zakończeniu którego trafią do jednostek na terenie województwa opolskiego. Wzmocnią m.in. komendy w Brzegu, Kluczborku, Krapkowicach, Kędzierzynie-Koźlu, Nysie, Prudniku, Strzelcach Opolskich oraz Komendę Wojewódzką Policji w Opolu.

Osoby zainteresowane dołączeniem do służby w Policji znajdą szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji, wymagań oraz niezbędnych dokumentów na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.