Strzelecka policjantka wsparła zagubioną seniorkę Data publikacji 24.10.2025 Powrót Drukuj Służba w Policji to nie tylko obowiązek, ale przede wszystkim wrażliwość na drugiego człowieka. Mł. asp. Dorota Janać, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich, po porannym nagraniu w Radiu Doxa dotyczącym programu „Przyszłość a Ty”, udowodniła, że pomoc i empatia są nieodłączną częścią służby. Wracając z nagrania, zauważyła na Placu Wolności w Opolu zdezorientowaną i przemokniętą seniorkę, która nie wiedziała dokąd iść. Bez chwili wahania zaoferowała jej wsparcie i bezpiecznie odprowadziła ją do domu. Ta historia pokazuje, że za policyjnym mundurem stoi przede wszystkim człowiek z wielkim sercem.

Dziś rano oficer prasowy strzeleckiej Policji, mł. asp. Dorota Janać, była gościem Radia Doxa, gdzie opowiadała o założeniach programu profilaktycznego „Przyszłość a Ty”. W rozmowie poruszyła temat współpracy Policji z młodzieżą, pedagogami i samorządami oraz o tym, jak działania profilaktyczne wpływają na przyszłość młodego pokolenia. Policjantka opowiadała o programie profilaktycznym, który skupia się na pracy z młodzieżą, daje im przestrzeń do rozmowy, ale przede wszystkim do zrozumienia, że ich decyzje mają wpływ na całe życie.

Wracając z nagrania, funkcjonariuszka zauważyła na Placu Wolności w Opolu starszą kobietę, która sprawiała wrażenie zagubionej. Seniorka stała w jednym miejscu, rozglądając się wokół, a ulewny deszcz całkowicie ją przemoczył. Policjantka nie przeszła obojętnie. Podeszła i zapytała co się stało, czy się zgubiła i czy wie jak wrócić do domu. Mł. asp. Dorota Janać zaoferowała 92-letce pomoc. Kobieta z uśmiechem zgodziła się, gdyż jak sama przyznała, ma trudności w chodzeniu, a po drodze straciła równowagę i przewróciła się. Mieszkanka Opola powiedziała, że idzie do swojej kuzynki mieszkającej w centrum miasta, jednak nie potrafiła dokładnie wskazać adresu. Dodała, że była u niej kilka lat temu.

Funkcjonariuszka, widząc, że seniorka ma trudności z poruszaniem się i może mieć kłopot z samodzielnym powrotem do domu, a ponadto nie do końca jest pewna gdzie zmierza, zaproponowała starszej kobiecie, że odprowadzi ją do miejsca zamieszkania. Seniorka przystała na propozycję policjantki. Zawróciły i pokierowały się do domu 92-latki. Podczas blisko godzinnego spaceru po Opolu opowiadała o swoim życiu, rodzinie i dorosłych synach. Starsza pani na co dzień mieszka ze swoim synem, który aktualnie był w pracy. Policjantka odprowadziła kobietę do jej mieszkania. Dzięki temu seniorka zyskała nie tylko poczucie bezpieczeństwa, ale też możliwość rozmowy, która jest tak ważna dla starszych osób.

Przypadkowa przechodnia uwieczniła moment, gdy funkcjonariuszka idzie pod rękę z seniorką. Kobieta, wzruszona widokiem, podeszła do nich i podziękowała policjantce za empatię i ludzkie podejście. Przechodnia bez wahania postanowiła pochwalić postawę policjantki. Wykonane zdjęcia wraz z krótkim opisem sytuacji wysłała do Opolskiej Policji. Takie zdarzenia pokazują, że policyjna służba to nie tylko interwencje i patrole. To również codzienna gotowość do pomocy drugiemu człowiekowi.