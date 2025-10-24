Równość płci oraz przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć w Policji - szkolenie z udziałem opolskich mundurowych Data publikacji 24.10.2025 Powrót Drukuj Koordynatorzy do spraw ochrony praw człowieka z komend powiatowych i komendy miejskiej garnizonu opolskiego uczestniczyli w szkoleniu dotyczących równości płci w Policji. Funkcjonariusze i funkcjonariuszki pogłębiali swoja wiedzę z tematyki dotyczącej równego traktowania oraz zachowań, które mogą bazować na podstawie funkcjonujących stereotypów i uprzedzeń na temat płci. Szkolenie poprowadziła podinsp. Iwona Guterch – Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu do spraw Ochrony Praw Człowieka.

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu odbyło się szkolenie pn. "Równość płci oraz przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć w Policji". które stanowi realizację działania w ramach "Planu Równości Płci w Policji na lata 2023-2026". W wydarzeniu uczestniczyli koordynatorzy ds. ochrony praw człowieka z komend powiatowych i komendy miejskiej garnizonu opolskiego.

Podejmowane działania mają na celu wzmocnienie kultury organizacyjnej poprzez kształtowanie inkluzywnego i równościowego środowiska służby i pracy, wolnego od dyskryminacji i uprzedzeń oraz opartego na wzajemnym szacunku i poszanowaniu godności.

Uczestnicy spotkania mieli możliwość zwiększenia wiedzy w zakresie równego traktowania, zachowań i postaw, których podstawę mogą stanowić funkcjonujące stereotypy i uprzedzenia na temat płci. Ponadto omówili zagadnienia dotyczące form reagowania na przypadki niewłaściwych zachowań, w tym dyskryminacji i przemocy motywowanej płcią.