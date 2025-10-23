Rola kobiet w kształtowaniu polityki bezpieczeństwa – zarządzanie, rozwój i wyzwania przyszłości Data publikacji 23.10.2025 Powrót Drukuj Współpraca Uniwersytetu Opolskiego i Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu zaowocowała konferencją naukową poświęconą roli kobiet w budowaniu systemu bezpieczeństwa. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele nauki, administracji publicznej oraz Policji. W swoim wystąpieniu Komendant Wojewódzki Policji w Opolu, nadinsp. Magdalena Nguyen-Fudala, zwróciła uwagę na znaczenie nowoczesnego zarządzania, czyli inwestycje w człowieka, zaufanie i dialog. Spotkanie stało się przestrzenią do wymiany doświadczeń oraz refleksji nad wyzwaniami stojącymi przed współczesnymi instytucjami bezpieczeństwa.

W Auli Błękitnej Uniwersytetu Opolskiego odbyła się konferencja naukowa pt. „Rola kobiet w kształtowaniu polityki bezpieczeństwa – zarządzanie, rozwój i wyzwania przyszłości”, która rozpoczęła się w niecodzienny sposób. Zanim na sali zabrzmiały pierwsze naukowe wystąpienia, komandos Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Opolu wraz z psem służbowym Torem zaprezentowali krótki pokaz umiejętności czworonożnego funkcjonariusza.

Podczas otwarcia głos zabrała nadinsp. Magdalena Nguyen-Fudala, która podkreśliła znaczenie kobiet w strukturach bezpieczeństwa oraz potrzebę wspierania ich rozwoju zawodowego i przywódczego. Część wystąpienia Pani Komendant miała nieco inny charakter - do uczestników konferencji, w trzech językach obcych, przemówił awatar generał Magdaleny Nguyen-Fudali. To efekt cyfrowego rozwoju opolskiej policji, która podobnie jak całe współczesne społeczeństwo rozwija się i coraz śmielej korzysta z nowych technologii.

W wystąpieniach otwierających konferencję głos zabrali również Wojewoda Opolski Pani Monika Jurek, Marszałek Województwa Opolskiego Pan Szymon Ogłaza, prof. dr hab. Jacek Lipok, Rektor Uniwersytetu Opolskiego, a także Robert Geisler, Dziekan Wydziału Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego.

W części eksperckiej wystąpili m.in. prof. dr hab. Kamil Minkner z Uniwersytetu Opolskiego, Teresa Wierzbowska, Prezeska Stowarzyszenia „Sygnał”, podinsp. Ewelina Mączkorowska, Dyrektor Biura Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej Komendy Głównej Policji oraz Małgorzata Bajsarowicz z PKO Banku Polskiego. Prelegenci dyskutowali o przywództwie kobiet w strukturach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, znaczeniu różnorodności w zespołach zarządzających oraz o roli komunikacji i współpracy w nowoczesnych instytucjach publicznych.

W wydarzeniu uczestniczyli również zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu – insp. Krzysztof Buchała, insp. Remigiusz Sawicki oraz insp. Zbigniew Stanowski, a także kadra kierownicza, przedstawiciele służb mundurowych oraz instytucji współpracujących z opolską Policją. Nie zabrakło również studentów Uniwersytetu Opolskiego.

Konferencja była nie tylko przestrzenią wymiany doświadczeń, ale również symbolicznym podsumowaniem obchodów 100-lecia kobiet w Policji, które w garnizonie opolskim uczczono licznymi inicjatywami edukacyjnymi, artystycznymi i społecznymi.

Wydarzenie pokazało, że współpraca środowiska naukowego i Policji sprzyja wymianie wiedzy, budowaniu wzajemnego zaufania i inspirowaniu do dalszego rozwoju. To także dowód na to, że opolska Policja pozostaje otwarta na dialog i nowoczesne formy kształtowania bezpieczeństwa.