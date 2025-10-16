Nietrzeźwy kierowca z zakazem trafił do aresztu – stracił auto i grozi mu deportacja Data publikacji 16.10.2025 Powrót Drukuj Ponad 1,7 promila alkoholu w organizmie miał zatrzymany przez policjantów z oleskiej drogówki 34-letni mieszkaniec województwa śląskiego. Obywatel Gruzji doprowadził do czołowego zderzenia z innym pojazdem. W trybie przyspieszonym Sąd wydał decyzję o bezwzględnym pozbawieniu wolności na 4 miesiące, grzywnę 10 000 zł oraz przepadek równowartości pojazdu, którym kierował. Sprawą zajmie się również Straż Graniczna - mężczyźnie grozi deportacja.

W poniedziałek, 13 października, około godziny 18:20 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Oleśnie otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu drogowym w miejscowości Jaworzno na drodze krajowej nr 43.

Na miejsce natychmiast skierowano patrol ruchu drogowego. Policjanci zastali tam 34-letniego mieszkańca województwa śląskiego. Jego zachowanie jednoznacznie wskazywało, że może znajdować się pod wpływem alkoholu – był agresywny, zaprzeczał, że kierował pojazdem i odmówił poddania się badaniu alkomatem.

Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że mężczyzna, kierując oplem, podczas manewru wyprzedzania zjechał na przeciwległy pas ruchu i doprowadził do czołowego zderzenia z prawidłowo jadącym fiatem, prowadzonym przez 33-letniego mieszkańca tego samego województwa. Na szczęście w wyniku zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń.

Policjanci zatrzymali 34-latka, który po pobraniu krwi został osadzony w policyjnym areszcie. W toku dalszych czynności ustalono, że jest on obywatelem Gruzji i posiada aktywny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, wcześniej orzeczony za kierowanie w stanie nietrzeźwości. Wynik badania krwi potwierdził obecność 1,70 promila alkoholu w organizmie.

Po wytrzeźwieniu mężczyzna usłyszał zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, do którego się przyznał, oraz zarzut spowodowania kolizji w tym stanie – któremu zaprzeczył.

Za złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych sprawa została rozpoznana w trybie przyspieszonym. Decyzją Sądu Rejonowego w Oleśnie 34-latek został skazany na 4 miesiące bezwzględnego pozbawienia wolności, grzywnę w wysokości 10 000 zł oraz przepadek równowartości pojazdu, którym kierował.

Dodatkowo policjanci złożyli wniosek do Straży Granicznej o deportację mężczyzny w związku z popełnionymi przestępstwami.