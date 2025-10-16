„Przyszłość a Ty" – uroczysta inauguracja programu profilaktycznego na Opolszczyźnie Data publikacji 16.10.2025 Powrót Drukuj W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu odbyło się inauguracyjne spotkanie programu profilaktycznego „Przyszłość a Ty”. To inicjatywa poświęcona wspieraniu młodych ludzi w budowaniu odporności na zagrożenia współczesnego świata, takie jak hejt, uzależnienia czy przemoc rówieśnicza. W spotkaniu uczestniczył Komendant Wojewódzki Policji w Opolu nadinsp. Magdalena Nguyen - Fudala oraz Pan Grzegorz Jach, inicjator "PaT-u", który od wielu lat z pasją łączy Policję i kulturę z tematyką rówieśniczej profilaktyki.

Mury opolskiej komendy odwiedzili zaangażowani w losy opolskiej młodzieży policjanci, pedagodzy, przedstawiciele placówek oświatowych i ośrodków kultury oraz administracji rządowej i samorządowej. Wszystko to za sprawą inauguracji programu profilaktycznego "Przyszłość a Ty" na Opolszczyźnie. Projekt ten ma na celu rozwijanie świadomości młodzieży, a także kształtowanie w nich postaw, które pomagają radzić sobie z takimi wyzwaniami jak hejt, uzależnienia, depresja, samotność czy przemoc. W inauguracyjnym spotkaniu uczestniczył Komendant Wojewódzki Policji w Opolu nadinsp. Magdalena Nguyen - Fudala oraz Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu insp. Remigiusz Sawicki.

Wyjątkowym gościem wydarzenia był Pan Grzegorz Jach, inicjator projektu i przyjaciel młodych ludzi, który od lat łączy świat Policji i kultury z tematyką profilaktyki rówieśniczej. Podczas wydarzenia Pan Jach dobitnie podkreślił, jak istotne jest wzmacnianie odporności psychicznej nastolatków, wspierani ich oraz budowanie w nich poczucia sprawczości i odpowiedzialności za własne decyzje. Jak zaznaczył Pan Lach, program „Przyszłość a Ty” to doskonała przestrzeń do rozmowy młodych ludzi o emocjach, relacjach i wyzwaniach codzienności – bez oceniania, ale z empatią i wsparciem.

Program „PaT” powstał w 2006 roku jako odpowiedź na potrzebę budowania relacji z młodzieżą poprzez edukację, kulturę i wspólne działanie. Jego założeniem jest aktywne włączanie młodych ludzi w działania profilaktyczne. Jak podkreśla jego autor, młodzież jest „mądrym i kreatywnym partnerem dorosłych w profilaktyce”.



Współczesne zagrożenia dla młodych to nie tylko substancje psychoaktywne, alkohol czy tytoń. Coraz częściej młodzież zmaga się z przemocą, hejtem, samotnością, a także depresją i myślami samobójczymi. Program „PaT” stanowi odpowiedź na te wyzwania poprzez integrację działań Policji, samorządów, oświaty i organizacji pozarządowych.

Spotkanie w opolskiej komendzie stanowi początek serii wydarzeń, które w kolejnych miesiącach będą realizowane na terenie powiatu strzeleckiego. Już w styczniu 2026, podczas powołania strzeleckiej grupy PaT będzie można zobaczyć efekty pracy wielu osób, którym los młodzieży nie jest obojętny. Gospodarzem programu na terenie powiatu jest Waldemar Gaida - Starosta Strzelecki, który z ogromnym zaangażowaniem wspiera realizację programu PaT-u, a także Pani Joanna Bogdoł-Popów Dyrektor Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich, która jest współgospodarzem programu w strzelcach Opolskich.

W uroczystej inauguracji programu profilaktycznego „Przyszłość a Ty” udział wzięli również Pani Agnieszka Królikowska Dyrektor Generalny Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Pan Marcin Gambiec Dyrektor Departamentu Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego w Opolu, Pani Agnieszka Szczepanik Specjalista ds. Współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego Kuratorium Oświaty w Opolu, Pani Sabina Gorzkulla Wicestarosta Krapkowicki i członek Zarządu Powiatu Krapkowickiego, a także Komendant Powiatowy Policji w Krapkowicach mł. insp. Krzysztof Kociuga, który jest opolskim koordynatorem programu „Przyszłość a Ty”.