Jechał po zmroku bez świateł i z prawie 4 promilami Data publikacji 15.10.2025 Powrót Drukuj Dzięki szybkiej reakcji policjantów z ogniwa patrolowo-interwencyjnego Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie wyeliminowano z ruchu drogowego nietrzeźwego kierowcę, który nie tylko prowadził pojazd w stanie upojenia alkoholowego, ale również posiadał sądowy, dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. 53-letni mieszkaniec gminy Namysłów, który miał prawie 4 promile alkoholu w organizmie, odpowie teraz za dwa przestępstwa.

Do zatrzymania doszło we wtorek, 14 października, około godziny 18.00. Funkcjonariusze patrolujący ulice Namysłowa zauważyli kierującego samochodem marki Renault, który mimo panującego już zmroku poruszał się samochodem bez włączonych świateł mijania. Mundurowi natychmiast podjęli decyzję o zatrzymaniu pojazdu do kontroli drogowej.

Podczas interwencji policjanci wyczuli silną woń alkoholu wydobywającą się z ust kierującego. Badanie alkomatem szybko potwierdziło podejrzenia funkcjonariuszy. 53-latek miał blisko 4 promile alkoholu w organizmie. Jak się okazało, to nie jedyne przewinienie zatrzymanego mężczyzny. Po sprawdzeniu jego danych w policyjnych systemach informatycznych wyszło na jaw, że posiada on dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, orzeczony wcześniej przez sąd. Mimo to zdecydował się wsiąść za kierownicę i stworzyć realne zagrożenie dla innych uczestników ruchu.

Zatrzymany został przewieziony do jednostki Policji w Namysłowie, gdzie wykonano z nim dalsze czynności procesowe. Samochód, którym się poruszał, został zabezpieczony i przekazany osobie wskazanej przez kierowcę.

53-letni mieszkaniec gminy Namysłów odpowie teraz przed sądem za dwa przestępstwa:

• kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości ( art. 178a §1 Kodeksu karnego);

• niestosowanie się do orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów ( art. 244 Kodeksu karnego).

Zgodnie z obowiązującym prawem, za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności, sądowy zakaz prowadzenia pojazdów oraz wysoka grzywna. Dodatkowo mężczyzna będzie musiał ponieść konsekwencje finansowe – zgodnie z nowymi przepisami, mężczyźnie grozi konfiskata samochodu lub zostanie zobowiązany do zapłaty świadczenia pieniężnego w wysokości odpowiadającej wartości pojazdu, którym się poruszał. Obecnie trwają dalsze czynności w sprawie, a o ostatecznym wymiarze kary zadecyduje sąd.