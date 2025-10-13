Ratownicy medyczni w Policji – bohaterowie w mundurach, z sercem do pomocy Data publikacji 13.10.2025 Powrót Drukuj 13 października obchodzimy Dzień Ratownictwa Medycznego - święto tych, którzy każdego dnia niosą pomoc potrzebującym, ratując życie i zdrowie ludzkie w najtrudniejszych sytuacjach. To doskonała okazja, by przypomnieć, że również w opolskiej Policji służbę pełnią medycy. To funkcjonariusze o wyjątkowych umiejętnościach, łączący wykonywanie obowiązków służbowych w naszej formacji z wykształceniem i doświadczeniem medycznym.

Wśród policjantów garnizonu opolskiego nie może zabraknąć funkcjonariuszy w neonowych mundurach. Medycy z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Opolu to jeden z 24 policyjnych zespołów medycznych w Polsce. Stanowią ważne ogniwo podczas wykonywania codziennych obowiązków służbowych.

Policyjni ratownicy medyczni pełnią służbę między innymi podczas zabezpieczania imprez masowych, takich jak koncerty, wydarzenia sportowe czy zgromadzenia publiczne. Dzięki ich obecności możliwa jest szybka i skuteczna reakcja w przypadku nagłego zagrożenia życia lub zdrowia. Ich opanowanie i precyzja pozwalają na natychmiastowe udzielenie pomocy poszkodowanym, zanim na miejsce dotrą służby cywilne.

Na tym jednak ich zadania się nie kończą. Policyjni medycy biorą również udział w realizacjach, podczas których zatrzymywani są najgroźniejsi przestępcy. Towarzyszą swoim kolegom w działaniach bojowych, zapewniając bezpieczeństwo i natychmiastową pomoc w razie odniesienia obrażeń. W sytuacjach, gdy liczy się każda sekunda, ich obecność stanowi kluczowy element bezpieczeństwa.

Mimo ogromnej odpowiedzialności i stresu, jaki towarzyszy ich pracy, „niebiescy" ratownicy medyczni znajdują czas na rozwijanie swoich pasji. Motoryzacja, sport, wędkarstwo, literatura. To tylko nieliczne zainteresowania,które pozwalają im zachować równowagę, odpocząć psychicznie i nabrać sił do kolejnych wyzwań.

Z okazji Dnia Ratownictwa Medycznego składamy wszystkim policyjnym medykom serdeczne podziękowania za profesjonalizm, odwagę i gotowość do niesienia pomocy w każdej sytuacji. Dziękujemy za Wasze serce, poświęcenie i służbę drugiemu człowiekowi.