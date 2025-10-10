Inauguracja roku akademickiego 2025/2026 w Akademii Policji w Szczytnie Data publikacji 12.10.2025 Powrót Drukuj 10 października 2025 r. w auli. im. Władysława Stasiaka Akademii Policji w Szczytnie odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2025/2026, w której udział wzięli przedstawiciele kadry kierowniczej polskiej Policji na czele z nadinsp. dr. Rafałem Kochańczykiem – Zastępcą Komendanta Głównego Policji oraz reprezentująca Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pani Renata Leoniak – Zastępca Dyrektora Porządku Publicznego. Opolski garnizon reprezentował Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu insp. Zbigniew Stanowski.

Akademia Policji w Szczytnie jest częścią systemu edukacyjnego policjantów w Polsce. Pełni istotną rolą w kształceniu kadr kierowniczych i dowódczych Policji. To jedyna tego typu placówka w kraju. Doświadczeni wykładowcy uczelni prowadzą zajęcia z zakresu nauk prawnych i nauk o bezpieczeństwie oraz przedmiotów typowo zawodowych. Codziennie w Akademii Policji w Szczytnie naukę pobiera około 680 słuchaczy, natomiast łącznie w roku akademickim 2024/2025 przeszkolono 8795 osób. 30 kwietnia 2025 r. uruchomiono szkolenie zawodowego oficerskiego w formule hybrydowej. Tylko w 4 pierwszych edycjach tej nowej formuły przeszkolonych zostało 696 funkcjonariuszy.

10 października 2025 r. o godzinie 11.00 w auli im. Władysława Stasiaka Akademii Policji w Szczytnie odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2025/2026. W tym roku akademickim na kierunku „Nauka o Policji” studia I stopnia rozpoczęły 4 policjantki garnizonu opolskiego.

W trakcie pierwszego roku studiów studenci – funkcjonariusze Policji realizują zagadnienia tożsame z programem szkolenia zawodowego podstawowego. Absolwent studiów otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. Ponadto ukończenie studiów umożliwi absolwentowi przystąpienie do egzaminu oficerskiego, którego pozytywny wynik będzie stanowił podstawę do mianowania na pierwszy stopień oficerski w korpusie oficerów młodszych Policji.

Kandydatem na studia może być osoba, która przeszła pozytywnie dobór do służby w Policji, czyli zostało wobec niej zakończone postępowanie kwalifikacyjne do służby w Policji i znalazła się na liście kandydatów do służby, zatwierdzonej przez przełożonego właściwego w sprawie postępowania kwalifikacyjnego.

Jeżeli chcesz zostać opolskim policjantem i podjąć studia na Akademii Policji w Szczytnie zapraszamy do złożenia dokumentów w siedzibie Zespołu Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu przy ul . Leona Powolnego 3, numer telefonu 47 864 21 50, 47 864 21 51, 47 864 21 58, 47 864 21 65, 695 872 410, 695 872 372, numer faksu 47 861 21 44, e-mail: kandydaci@op.policja.gov.pl/ lub w komendach powiatowych/miejskiej Policji województwa opolskiego w komórkach kadrowych od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania jednostki. Istnieje również możliwość złożenia kompletu dokumentów w godz. 15.00-17.00 po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z pracownikiem Zespołu Doboru. Więcej informacji na temat przyjęcia do służby w Policji znajdziesz w linku Rekrutacja.

Przypominamy, że od 15 marca 2025 r. można aplikować do Policji online dzięki ePUAP. Więcej informacji dotyczącej rekrutacji online znajdziesz w linku Rekrutacja online.

Akces podjęcia studiów na tym kierunku kandydat zgłasza poprzez złożenie dodatkowo w komórce do spraw doboru do Policji stosownego oświadczenia (deklaracji, dotyczącej chęci podjęcia studiów w przypadku pozytywnego zakończenia postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji). Równie istotny wymogiem jest posiadanie świadectwa dojrzałości, które będzie niezbędne przy etapie rekrutacji odbywającym się w Akademii Policji w Szczytnie.

Poza etapem związanym z przyjęciem do służby w Policji każdy kandydat zobowiązany jest do przystąpienia do rekrutacji, prowadzonej w Akademii Policji w Szczytnie poprzez zarejestrowanie się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydata na stronie internetowej Uczelni: https://irk.wspol.edu.pl.

Więcej informacji dotyczących oferty można znaleźć na stronie internetowej Akademii Policji w Szczytnie w zakładce Kandydat/Studia mundurowe/Nauka o Policji.