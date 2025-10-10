Groził byłej partnerce i policjantom, na dodatek był poszukiwany za przemoc - interwencja okiem policyjnej kamery Data publikacji 10.10.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Komisariatu I Policji w Opolu zatrzymali 36-latka, który złamał zakaz zbliżania się do swojej byłej partnerki i jej groził. Agresor był poszukiwany listem gończym do odbycia kary roku więzienia za znęcanie się nad kobietą. Dodatkowo podczas interwencji znieważył policjanta. Śledczy przedstawili mężczyźnie cztery zarzuty, a następnie doprowadzili 36-latka do zakładu karnego. Za popełnione przestępstwa grożą mu kolejne lata pozbawienia wolności.

Pod koniec września, policjanci z Komisariatu I Policji w Opolu zostali powiadomieni przez zgłaszającą, że jej były partner przebywa na balkonie jej mieszkania, grożąc, że zrobi sobie krzywdę. Przed przyjazdem funkcjonariuszy mężczyzna uciekł w stronę parku. Na nic się to jednak zdało, ponieważ już po chwili był w rękach mundurowych.

W trakcie interwencji mężczyzna był pobudzony i agresywny. Policjanci ustalili, że 36-latek miał zakaz zbliżenia się do swojej byłej partnerki. Na dodatek mężczyzna był poszukiwany listem gończym do odbycia kary roku więzienia za znęcanie się nad kobietą. Jakby tego było mało, agresor w trakcie interwencji groził pokrzywdzonej oraz policjantom. Na dodatek znieważył jednego z funkcjonariuszy wulgarnymi słowami.

Policjanci sprawdzili stan trzeźwości agresora. Badanie alkomatem wykazało blisko 2 promile alkoholu w jego organizmie. 36-latek został zatrzymany i doprowadzony do jednostki Policji. Po wytrzeźwieniu zatrzymany usłyszał 4 zarzuty związane z kierowaniem groźb karalnych, znieważeniem funkcjonariusza oraz naruszeniem decyzji sądu o zakazie zbliżania się do byłej partnerki.

36-latek został doprowadzony do zakładu karnego, celem odbycia wcześniej zasądzonej kary. Za popełnione przestępstwa grożą mu dodatkowe lata pozbawienia wolności.