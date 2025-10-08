Rozpoznajesz tego mężczyznę? Pomóż śledczym w ustaleniu jego tożsamości Data publikacji 08.10.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Opolu prowadzą czynności identyfikacyjne zmierzające do ustalenia tożsamości mężczyzny, którego zwłoki ujawniono w dniu 16 maja 2025 r. Specjaliści z Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie zrekonstruowali wizerunek mężczyzny. Teraz policjanci proszą o kontakt wszystkie osoby, które na przedstawionych tablicach rekonstrukcyjnych rozpoznają mężczyznę. Prosimy o kontakt z policjantami Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Opolu pod numerem telefonu 47 864 25 71 i 47 864 25 64, e-mail: sekretariat.krym.op@op.policja.gov.pl oraz z najbliższą jednostką Policji lub pod numerem 112.

Policjanci Zespołu ds. Poszukiwań i Identyfikacji Osób Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Opolu prowadzą czynności identyfikacyjne zmierzające do ustalenia tożsamości zmarłego mężczyzny. Zwłoki mężczyzny ujawniono w dniu 16 maja 2025 roku przy ścieżce spacerowo-rowerowej niedaleko kąpieliska Kamionka „Bolko” w Opolu przy ul. Marka z Jemielnicy. Z policyjnych ustaleń wynika, że do zgonu mężczyzny doszło w wyniku targnięcia się na swoje życie poprzez podpalenie. W komunikacie prasowym z dnia 27 czerwca 2025 r. "Czy rozpoznajesz rzeczy zmarłego mężczyzny?" zamieszczone zostały zdjęcia z rzeczami zmarłego mężczyzny.

Policjanci i nadzorująca sprawę prokuratura zwrócili się do biegłych z zakresu antropologii sądowej z Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie, którzy przeprowadzili rekonstrukcję wizerunku na podstawie badań czaszki. W ten sposób zostały opracowane tablice rekonstrukcyjne, które oddają jedynie przybliżone podobieństwo.

Dotychczas przeprowadzone intensywne czynności nie pozwoliły na ustalenie tożsamości zmarłego mężczyzny, policjanci apelują do osób, które rozpoznają mężczyznę widocznego na rysunkach lub mają jakiekolwiek informacje dotyczące zmarłego mężczyzny, które pomogłyby w ustaleniu jego tożsamości, aby nawiązały kontakt z policjantami Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Opolu pod numerem telefonu 47 864 25 71, 47 864 25 64, 47 864 26 46, sekretariat.krym.op@op.policja.gov.pl oraz z najbliższą jednostką Policji lub pod numerem 112.