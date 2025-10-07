Klasy mundurowe w Strzelcach Opolskich – młodzież przygotowuje się do służby w Policji Data publikacji 07.10.2025 Powrót Drukuj Na podstawie porozumienia podpisanego z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji w Strzelcach Opolskich powstały klasy o profilu policyjnym, które przygotowują młodzież do przyszłej służby w formacjach mundurowych. Porozumienie zostało zawarte 25 sierpnia 2025 roku pomiędzy Komendantem Powiatowym Policji w Strzelcach Opolskich, Starostą Strzeleckim oraz Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich. Uczniowie tych klas realizują zajęcia praktyczne i teoretyczne obejmujące m.in. musztrę, strzelectwo, podstawy prawa i wykroczeń.

Inicjatywa tworzenia klas mundurowych w Strzelcach Opolskich to efekt współpracy lokalnych władz, szkoły oraz Policji. Dzięki podpisanemu porozumieniu uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich mają możliwość poznania specyfiki służby w Policji już na etapie nauki szkolnej. Program nauczania obejmuje zarówno zajęcia teoretyczne z zakresu prawa, bezpieczeństwa publicznego i prewencji, etyki, historii Policji, jak i praktyczne elementy musztry, czy samoobrony.

Młodzież uczestniczy również w spotkaniach z funkcjonariuszami oraz poznaje strukturę organizacyjną Policji. Takie doświadczenia pozwalają im świadomie przygotować się do przyszłej rekrutacji i służby w formacjach mundurowych. Warto podkreślić, że Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich już osiem lat temu zapoczątkowało kształcenie w klasach o profilu policyjnym, jeszcze zanim formalnie wprowadzono decyzję z MSWiA. Od tamtego czasu kierunek ten cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem młodzieży, a absolwenci tych klas dziś pełni służbę w Komendzie Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich.

Uczniowie kończący oddział mundurowy mają zapewnione benefity. Jeśli przed upływem 3 lat od ukończenia nauki w oddziale mundurowym absolwent zdecyduje się złożyć podanie o przyjęcie do służby w Policji, to po pierwsze, zostanie zwolniony z testu wiedzy. Po drugie, jeśli w ostatnim roku nauczania zdał pomyślnie test sprawności fizycznej, nie będzie musiał stawać ponownie do testu kwalifikacyjnego, który obowiązuje podczas postępowania kwalifikacyjnego. Kandydaci, którzy pomyślnie przejdą całe postępowanie kwalifikacyjne będą mieli także pierwszeństwo w przyjęciu do służby w ich wymarzonej formacji mundurowej.

Wraz z uczniami klas o profilu mundurowym nagrany został film promujący kierunek policyjny. Jego celem jest przybliżenie młodym ludziom wartości, jakie niesie za sobą służba w Policji – odpowiedzialność, dyscyplina, pomoc drugiemu człowiekowi i troska o bezpieczeństwo.

Podczas realizacji nagrań wykorzystano nową halę sportową, która powstała przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich. Choć jej oficjalne otwarcie zaplanowano dopiero na 28 października 2025 r., to na potrzeby filmu Starosta Strzelecki, Pan Waldemar Gaida, udostępnił uczniom nowoczesną salę gimnastyczną, umożliwiając realizację ujęć prezentujących musztrę oraz zajęcia sportowe młodzieży.