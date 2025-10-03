Podpisanie listu intencyjnego o budowie nowej komendy Data publikacji 03.10.2025 Powrót Drukuj W Komendzie Powiatowej Policji w Nysie odbyła się uroczystość podpisania listu intencyjnego dotyczącego budowy nowej siedziby jednostki. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele administracji rządowej oraz samorządowej. Podpisanie dokumentu to ważny krok w kierunku poprawy warunków służby funkcjonariuszy oraz zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców całego powiatu nyskiego. Nowy obiekt powstanie w sąsiedztwie projektowanej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, tworząc nowoczesne centrum bezpieczeństwa.

Dzisiejsza uroczystość zgromadziła wielu gości, wśród których obecni byli m.in. : Minister – Koordynator Służb Specjalnych Tomasz Siemoniak, Komendant Wojewódzka Policji w Opolu nadinsp. Magdalena Nguyen-Fudala, Wojewoda Opolski Monika Jurek, Starosta Nyski Daniel Palimąka, Dyrektor Oddziału Terenowego KOWR w Opolu Ryszard Grüner oraz Burmistrz Nysy Kordian Kolbiarz. Powiat nyski zamieszkuje blisko 126 tysięcy mieszkańców, a w Komendzie Powiatowej Policji w Nysie jest 279 etatów policyjnych oraz 38 etatów cywilnych.