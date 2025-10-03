Podpisanie listu intencyjnego o budowie nowej komendy
W Komendzie Powiatowej Policji w Nysie odbyła się uroczystość podpisania listu intencyjnego dotyczącego budowy nowej siedziby jednostki. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele administracji rządowej oraz samorządowej. Podpisanie dokumentu to ważny krok w kierunku poprawy warunków służby funkcjonariuszy oraz zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców całego powiatu nyskiego. Nowy obiekt powstanie w sąsiedztwie projektowanej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, tworząc nowoczesne centrum bezpieczeństwa.
Dzisiejsza uroczystość zgromadziła wielu gości, wśród których obecni byli m.in.: Minister – Koordynator Służb Specjalnych Tomasz Siemoniak, Komendant Wojewódzka Policji w Opolu nadinsp. Magdalena Nguyen-Fudala, Wojewoda Opolski Monika Jurek, Starosta Nyski Daniel Palimąka, Dyrektor Oddziału Terenowego KOWR w Opolu Ryszard Grüner oraz Burmistrz Nysy Kordian Kolbiarz. Powiat nyski zamieszkuje blisko 126 tysięcy mieszkańców, a w Komendzie Powiatowej Policji w Nysie jest 279 etatów policyjnych oraz 38 etatów cywilnych.
Spotkanie rozpoczęło się od oficjalnego powitania uczestników oraz wystąpienia Komendanta Powiatowego Policji w Nysie mł. insp. Grzegorza Gawłowskiego, który podkreślił znaczenie inwestycji dla lokalnej społeczności.
Następnie przystąpiono do podpisania listu intencyjnego, który podpisali przedstawiciele policji, samorządu powiatowego i gminnego oraz administracji rządowej. Zawarte porozumienie stanowi fundament do dalszych działań związanych z budową nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Nysie.
Realizacja inwestycji to istotny krok w kierunku zapewnienia policjantom nowoczesnych warunków służby, a mieszkańcom powiatu – jeszcze większego poczucia bezpieczeństwa. Dzięki współpracy wielu instytucji powstanie obiekt, który przez długie lata będzie służył społeczności lokalnej i zwiększy skuteczność działania służb mundurowych w regionie.