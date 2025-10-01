„Liczy się każda minuta” – namysłowscy policjanci trenowali działania w sytuacji zaginięcia osoby Data publikacji 01.10.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie przeprowadzili ćwiczenia sztabowe, których celem było doskonalenie procedur poszukiwawczych w sytuacjach zaginięcia osób w trudno dostępnym terenie. Scenariusz ćwiczeń zakładał, że policjanci poszukują kobiety, która wyszła z domu w kryzysie emocjonalnym, a jej życie było zagrożone. Dzięki zaangażowaniu funkcjonariuszy oraz wsparciu strażaków z Państwowej Straży Pożarnej działania zakończyły się sukcesem.

30 września br., namysłowscy policjanci uczestniczyli w ćwiczeniach sztabowych, podczas których sprawdzali gotowość w zakresie działań poszukiwawczych w terenie leśnym. Scenariusz zakładał zaginięcie młodej kobiety, która – będąc w kryzysie emocjonalnym – wyszła z domu w nieznanym kierunku. Brak kontaktu z zaginioną i realne zagrożenie dla jej życia wymagały natychmiastowych działań.

Po otrzymaniu zgłoszenia dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie niezwłocznie skierował na miejsce liczne patrole. W poszukiwania zaangażowani zostali policjanci prewencji oraz ruchu drogowego. Do działań przystąpili również strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie, którzy wspólnie z funkcjonariuszami Policji zabezpieczali teren i wspierali akcję.

Jednym z kluczowych elementów poszukiwań było wykorzystanie nowoczesnego sprzętu, m.in. drona, który z powietrza monitorował obszary leśne trudnodostępne dla pieszych patroli. Dzięki jego wsparciu możliwe było szybkie i skuteczne sprawdzenie dużego obszaru.

Po intensywnych działaniach poszukiwawczych zaginiona osoba została odnaleziona. Ćwiczenia zakończyły się powodzeniem, a ich przebieg potwierdził skuteczność wypracowanych procedur i gotowość służb do współdziałania w sytuacjach kryzysowych.

Tego rodzaju przedsięwzięcia są niezwykle istotne, ponieważ pozwalają policjantom i innym służbom ratunkowym doskonalić umiejętności oraz koordynację działań. Każdy element szkolenia ma na celu zwiększenie skuteczności i bezpieczeństwa podczas realnych akcji ratowniczych.

Film poszukiwania.mp4 Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik poszukiwania.mp4 (format mp4 - rozmiar 12.53 MB)